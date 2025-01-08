ЗВР Беларуси за месяц подросли на 127,7 млн. За счёт чего?

Опубликовано: 08.01.2025 11:21 , Обновлено: 08.01.2025

Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси за месяц подросли 127,7 млн долларов и превысили 8,9 млрд долларов. Прибавка за месяц составила почти 1,5%. Журналисты Telegraf.news посмотрели, за счёт чего удалось её обеспечить.

Как следует из официальных данных Национального банка Беларуси, обновлённых 8 января, общий объём золотовалютных резервов пополнился за счёт увеличения одного из двух основных показателей, а именно, резервных активов в иностранной валюте.

Если первый показатель монетарного золота практически весь предыдущий год последовательно рос, то увеличение резервных активов в иностранной валюте - это скорее новая тенденция, наметившаяся с ноября 2024 года. Так, судя по данным Нацбанка, начиная с апреля 2024 года этот показатель последовательно снижался из месяца в месяц: с 1 апреля по 1 ноября он снизился на 326,7 млн долларов, то есть почти на 12% за 7 месяцев. В ноябре и декабре на фоне роста курса доллара резервные активы в иностранной валюте снова начали расти и по состоянию ан 1 января фактически вернулись к майскому уровню 2024 года.

А вот активы в Беларуси в форме монетарного золота сокращаются второй месяц подряд: за ноябрь запас золота, согласно данным Нацбанка, уменьшился на 150,5 млн долларов, декабрь “съел” ещё 71,9 млн долларов в золоте.

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