Евро в Беларуси застыл на месте, а доллар просел до минимума за 1,5 месяца. На сколько подорожала валюта РФ?

Опубликовано: 27.01.2025 13:25 , Обновлено: 27.01.2025

В понедельник, 27 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар просел до минимума за последние 1,5 месяца, а российский рубль, наоборот, взобрался на максимум почти за 4 месяца. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы основных валют, а также китайского юаня установили на вторник, 28 января.

Напомним, ещё в пятницу, 24 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4147 белорусских рубля (-0,04%);

евро — 3,5580 белорусских рубля (+0,12%);

100 российских рублей — 3,4235 белорусских рубля (+0,33%);

10 китайских юаней — 4,6647 белорусских рубля (-0,37%).

В понедельник, 27 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4060 белорусских рубля (-0,25%);

евро — 3,5580 белорусских рубля (0%);

100 российских рублей — 3,4379 белорусских рубля (+0,42%);

10 китайских юаней — 4,6490 белорусских рубля (-0,34%).

Будет ли доллар в ближайшие 2 недели дороже 3,5?

Исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачёв сообщил, что в среднесрочной перспективе на поведение российского и за ним белорусского рубля подавляющее влияние будут оказывать геополитические факторы. По его мнению, сценарии развития событий могут быть диаметрально противоположными:

”…От смягчения санкционного режима в отношении России в случае достижения договорённостей о прекращении военных действий в Украине до существенного усиления санкций или введения вторичных при другом развитии переговорного процесса. Уровень неопределённости беспрецедентно высокий”.

По мнению эксперта, влияние на курсы валют также будут оказывать цены на нефтяном рынке. Но в перспективе ближайших двух недель существенных изменений на валютном рынке, как предполагает Усачёв, не будет. Согласно его прогнозу, курс доллара не должен превысить 3,5 рубля, передал Интернет-портал Office Life.

Ранее Telegraf.news писал, что в «Беларусбанке» рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот «нет никаких ограничений». По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.

Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»