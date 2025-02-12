"С очень недовольным лицом" - Минчанин потребовал выдать ему "ветхие" доллары в банке. Продали другие

🎥 Видео

Опубликовано: 12.02.2025 12:59 , Обновлено: 12.02.2025

Минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал, как потребовал у кассира банка выдать ему якобы ветхие доллары, а получил он новые "синие". Комментаторы, как и всегда в историях про покупку долларов, стали делиться своим опытом "охоты" за "американцем".

Со слов автора, покупал он доллары в отделении Технобанка в столичном торговом центре “Скала”. Он передал следующий диалог с кассиром.

“Хочу купить “синие” доллары, сколько у вас есть?” - спросил мужчина.

“Нисколько, ноль”, - ответила сотрудница банка.

“Ну как же нисколько, когда только что человек сдавал “синие” купюры, и они у вас в руках!” - продолжил диалог минчанин.

“Нет, вы что, это же ветхие купюры”, - возразила кассирша.

“Хорошо, мне подойдут ветхие”, - сказал мужчина.

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“С очень недовольным лицом кассир мне продала эти деньги - бабла 400 долларов. И вот, пожалуйста, эти якобы ветхие купюры - это 400 идеальных долларов. Это к вопросу, куда пропадают “синие” купюры”, - добавил автор видео.

Он предположил, что кассирша не хотела выдавать ему новые “синие” доллары “либо по личной инициативе (кому-то откладывает)”, либо “это распоряжение ее руководства”.

“Сто процентов себе откладывает”, - считает одна комментаторша видео.

“Скажу вам по секрету. Работала в банке, “синие” купюры зачастую тоже постираны или в плесени, так что то, что вы их купили, - это не значит, что все будет гуд. Зачастую старые купюры в лучшем состоянии”, - утверждает другая пользовательница TikTok.

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Кто-то решил поделиться своим лайфхаком: “Все очень просто: в квитанцию о покупке доллара должны вносить номер купюры, и тогда банк будет покупать свою купюру без вопросов назад”.

“Не понимаю, это мне так везет? Сдаю по всему городу последние месяцы старые: везде принимают. Покупаю в разных местах - дают и старые, и новые”, - похвастался юзер TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе Беларусбанка рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на прием каких банкнот «нет никаких ограничений».

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