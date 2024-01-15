Российский суд арестовал деньги Минфина Беларуси. Это как?

Опубликовано: 15.01.2024 11:01 , Обновлено: 15.01.2024

Арбитражный суд Кемеровской области наложил арест на средства белорусского Министерства финансов на счёте в "Беларусбанке". Речь о выплатах по еврооблигациям госдолга Беларуси (порядка 964,3 тыс. белорусских рублей) в адрес частного инвестора из России.

По данным российского агентства РБК, арест на средства белорусского Минфина арбитражный суд Кемеровской области наложил “в рамках обеспечительных мер” по иску частного инвестора Игоря Прокудина. Тот потребовал от “Беларусбанка” перевести на свой счет причитающиеся ему средства со счета британского Citibank N.A. London Branch, который выступал агентом по белорусским евробондам.

В настоящее время истец требует как перечисления как положенных ему купонных выплат по еврооблигациям, так и дохода за пользование его деньгами.

Напомним, проблемы с выплатой процентов по евробондам возникли у Минфина Беларуси в 2022 году, когда Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Citibank отказались продолжать обслуживание еврооблигаций госдолга Беларуси.

Новость Телеграф

В августе в министерстве финансов сообщили, что перевели на рублёвый счёт в «Беларусбанк» сумму по процентам, которую должны были оплатить держателям евробондов в валюте и на счета иностранного банка. Такое решение объяснили санкциями.

Чтобы получить полагающиеся выплаты, российским инвесторам предложили открыть счет в местном банке и “подтвердить право владения бумагами” в Минфине Беларуси. По данным РБК, некоторые инвесторы даже после всех этих процедур “либо не получили выплаты совсем, либо получили их в неполном объеме и лишь по части выпусков”. Это и стало причиной, по которой один из инвесторов обратился в суд.

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Ранее Телеграф сообщил, что 28 декабря Минфин Беларуси отчитался о начале выплат по еврооблигациям Беларусь-2023 на счета российской АО “Национальный расчетный депозитарий”. Там уточнили, что процедура будет проводиться согласно договору, подписанному с российской организацией.

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По данным РБК, по такой схеме Беларусь планирует выплатить пропущенные купоны и погасить лишь один выпуск - Belarus-2023, и только тем инвесторам, которые приобрели их до 6 сентября 2022 года. По остальным выпускам (а сейчас в обращении четыре выпуска белорусских евробондов) Минфин Беларуси якобы будет выплачивать купоны одновременно с их погашением, в нарушение ранее утвержденного графика.

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