В Минфине объяснили, почему Беларусь не рассчиталась с российскими инвесторами по евробондам

Опубликовано: 19.10.2023 10:14 , Обновлено: 15.11.2024

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заочно ответил на претензии российских частных инвесторов, которые объявили белорусский Минфин "недобросовестным заемщиком" и потребовали в кратчайшие сроки расплатиться с ними по еврооблигациям на общую сумму более чем в 200 млн долларов. Эти заявления глава белорусского Минфина назвал "несколько конъюнктурными" и объяснил, почему Беларусь до сих пор не рассчиталась с российскими инвесторами.

Выступая 18 октября в эфире гостелеканала «Беларусь 1», Селиверстов отметил, что российские держатели белорусских евробондов хотят “получить свои доходы здесь и сейчас, не глядя ни на какую ситуацию”, тогда как западные санкции, введённые против Беларуси, не позволяют проводить расчёты, как раньше.

“Если бы мы осуществили эти платежи, то наши недружественные контрагенты платежи бы получили, а наши инвесторы из Беларуси и из России платежи бы не получили. Мы бы исполнили всё, как записано в эмиссионных документах, но к заблокированным активам наших российских коллег добавилось бы ещё несколько сотен миллионов долларов”, - пояснил гала белорусского Минфина.

По словам Селиверстова, хотя такое решение было “юридически правильным”, “здравый смысл и партнёрские отношения” с Россией “не позволяли это сделать”. Тем не менее сейчас, как заявил министр финансов, белорусская сторона уже нашла “приемлемое решение”, однако работа в этом направлении требует времени, в том числе, для составления списка конечных держателей белорусских евробондов.

До введения санкций за ведение этого списка отвечала западная финансовая инфраструктура. Сейчас же белорусская сторона приняла решение “работать через уполномоченные депозитарии”, их более десятка. Как заявил Селиверстов, на данный момент Минфину “уже понятен примерный объем средств”, которые предстоит выплатить Беларуси в рамках обязательств по евробондам. Пока, по его словам, установлены конечные получатели примерно 150-160 млн долларов, остальных “устанавливают” их российские коллеги.

“Как только они эту работу там завершат, и мы с ними заключаем соглашение – эта работа пойдет”, – заверил Селиверстов.

Российский инвестор впервые подал в суд на Минфин Беларуси

Напомним, летом этого года в Московском городском суде к производству приняли первый иск от частного российского инвестора о взыскании задолженности по евробондам Беларуси, ответчиком по которому выступал белорусский Минфин. А в октябре этот же инвестор обратился от своего имени и от лица ещё 200 физических лиц и 30 организаций, с которыми, по его словам, белорусское Министерство финансов не расплатилось по евробондам, в Министерство экономического развития России с просьбой ограничить Беларуси доступ к межгосударственным кредитам, а также к российскому рынку капитала в целом. По данным российских СМИ, российские инвесторы также планирует подать против Беларуси иск в Лондонский международный арбитраж.

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