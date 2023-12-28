Минфин Беларуси объявил о выплате по европейским бондам на счёт в России. Это как?

Опубликовано: 28.12.2023 18:49 , Обновлено: 28.12.2023

В министерстве финансов сообщили 28 декабря о начале выплат по еврооблигациям Беларусь-2023 на счета российской АО «Национальный расчетный депозитарий". Там уточнили, что процедура будет проводиться согласно договору, подписанному с российской организацией.

“Выплаты номинальной стоимости и накопленного процентного дохода осуществлены 28.12.2023 с учетом положений постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» (далее – постановление №643/20) и на основании представленных НРД списков держателей, прошедших процедуры верификации и подавших документы в установленном порядке”, - [link href=“https://minfin.gov.by/public_debt/pressreleases/655fee39f27e4d7f.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в Минфина Беларуси.

При этом деньги на погашение задолженности министерство решило взять из тех белорусских рублей, которые до этого оно же зачислило на банковский счет “Беларусбанка” в качестве “исполнения обязательств по еврооблигациям”.

Ранее, 28 декабря с утра, российский ТГ-канал Brief сообщил, что российские держатели белорусских еврооблигаций, которые не могли год получить от Минска выплат, планируют уже в январе довести дело до суверенного дефолта Республики Беларусь.

“Белорусы много раз обещали российскому правительству начать выплаты, но воз и ныне там. Информация об угрозе дефолта Беларуси расходится по федеральным СМИ, так что ясно, что Минфин дал держателям облигаций отмашку на жёсткий дефолт”, - сообщил российский ТГ-канал.

Ранее Телеграф писал, что вопросы по оплате процентов по евробондам возникли у Минфина Беларуси еще в 2022 году. В августе в министерстве финансов сообщили, что перевели на рублёвый счёт в «Беларусбанк» сумму по процентам, которую должны были оплатить держателям евробондов в валюте и на счета иностранного банка. Такое решение объяснили санкциями.

Новость Телеграф

Чиновники рассказали, что поступили так в условиях «продолжающейся неспособности западной расчетно-клиринговой инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций Республики Беларусь, а также санкционных ограничений, действующих в отношении Национального банка как финансового агента Правительства Республики Беларусь».

Однако среди держателей белорусских евробондов оказались россияне, которые потребовали произвести им полагающиеся выплаты. Они даже подали в суд на Минфин Беларуси, объявили его “недобросовестным заемщиком” и потребовали в кратчайшие сроки расплатиться с ними по еврооблигациям на общую сумму более чем в 200 млн долларов.

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Сейчас в обращении находятся четыре выпуска белорусских евробондов:

Belarus-2026 (500 миллионов долларов);

Belarus-2027 (600 миллионов долларов);

Belarus-2030 (600 миллионов долларов);

Belarus-2031 (750 миллионов долларов).

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