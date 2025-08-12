Российские производители потребовали от торговых сетей закупать меньше белорусской молочки - "Не можем конкурировать"

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Опубликовано: 12.08.2025 09:49 , Обновлено: 12.08.2025

Российские поставщики молочных продуктов на переговорах с крупными торговыми сетями потребовали отдавать предпочтение в закупках российской продукции, а не белорусским конкурентам. Такую информацию опубликовал российский портал о торговле и производстве продуктов питания "Продукт", ссылаясь на два анонимных источника на переговорах.

По данным портала, вопрос закупки белорусской молочки в очередной раз был поднят на переговорах российских поставщиков и крупных торговых сетей. Те в последнее время существенно расширили ассортимент закупаемых в Беларуси молочных товаров, а также постоянно наращивают объемы закупок. Поставщики упрекнули торговые сети в том, что делается это в ущерб российским производителям.

Как сообщил “Продукт”, белорусские производители молочки ввели в России “моду” на протеиновые продукты и молочные коктейли, которые стали хитом этого лета. В качестве примера портал привёл известный бренд Exponenta, который набирает популярность у россиян, несмотря на достаточно высокую стоимость.

После расширения рынка продаж белорусских молочных коктейлей, по данным издания, продажи аналогичной продукции крупнейших российских производителей заметно упали, из-за чего те пожаловались торговым сетям, потребовав для себя “приоритета” в закупках перед белорусскими конкурентами.

Белорусские молочные коктейли покорили рынок в России

При этом сами российские производители признают, что “ничего не могут сделать” со сложившейся ситуацией, поскольку Беларусь рассматривается как “дружественная страна” для России. Следовательно, никаких “заградительных мер” и способов инструментально ограничить поставки белорусской молочки в страну у них нет.

В результате в крупных торговых сетях, таких как”Ашан”, “Лента”, “Семишагофф”, появляются целые выделенные полки с белорусскими товарами - не только молочными продуктами, но и колбасами, кондитерскими изделиями и прочим. В ассортименте последней доля белорусской молочной продукции и вовсе достигает 60-70%.

“Они везут нам значительные объемы молочки, которые продолжают год от года увеличиваться. И если раньше это были в основном их отдельные фирменные магазины, то теперь они активно “захватывают” полки торговых сетей. Проблема здесь в том, что мы не можем с ними конкурировать ценой, у них дешевле”, — процитировал на условиях анонимности одного из крупных молочных производителей из Ленинградской области “Продукт”.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, ограничить импорт белорусской продукции в Россию призвала некоммерческая организация Союз производителей цемента “Союзцемент”. По её подсчётам, импорт следует сократить до 1,5 млн тонн в год, введя антидемпинговые меры на 5 лет (с возможностью их продления), чтобы поддержать российских производителей.

В России призвали ограничить импорт цемента из Беларуси. На сколько?

А этой весной на похожую проблему пожаловались в ассоциации “Росспецмаш”, объединяющей 187 российских компаний-производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники и оборудования. Там заявили о резком падении продаж рынка сельхозтехники в начале 2025 года. Ухудшение ситуации на рынке в ассоциации объяснили в том числе “неравными”, по их мнению, конкурентными условиями по сравнению с белорусскими производителями.

Российские производители сельхозтехники пожаловались на «неравные конкурентные условия» с Беларусью