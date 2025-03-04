Российские производители сельхозтехники пожаловались на «неравные конкурентные условия» с Беларусью

Опубликовано: 04.03.2025 15:38 , Обновлено: 04.03.2025

В ассоциации "Росспецмаш", объединяющей 187 российских компаний-производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники и оборудования, пожаловались на резкое падение продаж рынка сельхозтехники в начале 2025 года. Ухудшение ситуации на рынке в ассоциации объяснили в том числе "неравными", по их мнению, конкурентными условиями по сравнению с белорусскими производителями.

В среднем, по данным ассоциации, в январе этого года продажи российской сельхозтехники упали на 32%. Больше всего, “просели” продажи самоходных кормоуборочных комбайнов (минус 55,6%), зерноуборочные комбайны и сельскохозяйственные трактора (минус 51,5% и 44%, соответственно), передал российский “КоммерсантЪ”.

В комментарии изданию представители “Росспецмаша” заявили, что считают необходимым “выравнять условия конкуренции для российских производителей с белорусскими”, в частности, по условиям кредитования сельхозтехники.

Так, сейчас при покупке российской сельхозтехники по программе льготного кредитования компании могут рассчитывать на субсидию до 50% стоимости, тогда как на белорусскую сельхозтехнику субсидии достигают 75%, что, по мнению “Росспецмаша”, делает белорусскую технику более привлекательной для покупателя.

Усмотрели “Росспецмаше” “неравную конкуренцию” и с китайскими производителями. По словам представителей ассоциации, российским предприятиям металл приходится покупать по более высокой цене, дороже обходятся и электричество, и кредитные ресурсы. Всё это вместе, по мнению представителей “Росспецмаша”, приводит к тому, что производство компонентов в России оказывается “значительно дороже, чем покупка готовой техники в Китае”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года Минский моторный завод получил российский сертификат о происхождении товара на 112 моделей дизельных двигателей. Проще говоря, теперь белорусские двигатели приравнены к российским. В пресс-службе предприятия заявили, что это позволит “беспрепятственно” поставлять двигатели торговой марки “ММЗ” производителям из РФ, которые занимаются выпуском транспортных средств у себя в стране.

Двигатели Минского моторного завода приравняли к российским. Это как?