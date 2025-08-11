В России призвали ограничить импорт цемента из Беларуси. На сколько?

Опубликовано: 11.08.2025 09:38 , Обновлено: 11.08.2025

Российская некоммерческая организация Союз производителей цемента "Союзцемент" призвала ограничить импорт цемента в страну, сократив его в ближайшее время до 1,5 млн тонн в год. Антидемпинговые меры на 5 лет (с возможностью их продления) в организации предложили ввести как для основных иностранных поставщиков - Беларуси, Казахстана, Ирана, так и для новых игроков на российском рынке - Китая и Вьетнама.

Поводом для таких мер в “Союзцементе” назвали наблюдаемое в последние годы падение потребления цемента в России и заметно возросшую долю импорта, сообщило РИА “Недвижимость”.

На этом фоне крупнейший производитель цемента в России “Цемрос” вынужден был объявить о переходе на четырехдневную рабочую неделю с 1 октября 2025 года.

По данным компании, с 2019 по 2024 год общая ёмкость российского потребительского рынка цемента выросла менее чем на 16%, тогда как импортировать в страну цемента стали почти втрое больше. Российским предприятиям в таких условиях приходится работать в режиме недозагрузки.

“К лету текущего года тенденция достигла угрожающих для отрасли масштабов: импортные поставки цемента из Беларуси, Ирана и Казахстана, несмотря на очевидное ухудшение ситуации, продолжили подъем. Их текущий объём соразмерен полному покрытию цементом шести-семи российских регионов или двух-трех цементных заводов”, - пожаловались в “Цемросе”.

По мнению компании, белорусские и прочие зарубежные производители “без привлечения внимания” вместо российских производителей “снимают сливки” от монетарных мер поддержки строительной отрасли, принятых российскими властями в 2020-2023 годах. “Справедливым решением” устранения такого дисбаланса в “Цемросе” считают ограничение общего импорта цемента в страну. В качестве ориентира “потолка импорта” там предложили 1,5 млн тон в год - то есть того, уровня, который был до введения программы поддержки стройотрасли в РФ.

“Это поможет загрузить собственные отечественные мощности не менее чем на 2 миллиона в год”, - дали свой прогноз в компании.

Там также озвучили негативный сценарий, по которому, по мнению специалистов, может развиваться ситуация с потреблением цемента в России, если власти не обеспечат “предсказуемость государственной политики”, “безусловный выход” на строительство 120 млн квадратных метров жилья в год, а также не будут стимулировать строительство бетонных дорог. При таком сценарии, по мнению специалистов “Цемроса”, потребление цемента в стране в 2025 году может сократиться на 10-15% относительно 2024 года (тогда спрос на цемент составлял порядка 67 млн тонн), что только ухудшит положение российских производителей цемента.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце МВД Польши внесло в санкционный список белорусскую «Управляющую компанию холдинга «Белорусская цементная компания» («БЦК»). Этот холдинг объединяет производителей цемента в Беларуси.

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