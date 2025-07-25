Белорусские молочные коктейли покорили рынок в России

Опубликовано: 25.07.2025 15:23 , Обновлено: 25.07.2025

Специализированный паблик о новинках и новостях в магазинах России Product Media заметил, что продукция белорусского производителя "Молочный мир" - коктейли Coffee Break - стали очень популярными в магазинах РФ.

“Эти белорусские молочные коктейли в нынешнем году резко захватили рынок, по крайней мере, в Петербурге. По нашей информации, почти все крупные сети требуют от производителя эти позиции (там больше вкусов, чем на фото), потому что их продажи оказались неожиданно успешными”, - сообщил Product Media.

“Возможно, угадали со вкусами и с их воспроизведением (то есть, когда реально вкус совпадает с тем, что написано)”, - рассказал источник.

Кто-то из комментаторов в сообщению предположил, что это замена старбаксовским напиткам. Они хоть и не исчезли из российской розницы после введения санкций, но стоят ~400 российских рублей за баночку.

В свою очередь, другой комментатор рассказал, что молочные коктейли из Беларуси стали заменой напиткам итальянского бренда Parmalat, у которого “всего два варианта, против четырех или пяти у белорусов”.

Плюс белорусские коктейли оказались на выкладке в более выгодной позиции в российских магазинах. Их ставят обычно рядом с “Чудо-молоком” из-за их пластиковой тары. “А ультрапастеризованный Parmalat стоит на неприметных местах в картоне рядом с молоком в картоне”, - рассказал сведущий комментатор.

“А ещё это всё еще дешевле чем взять кофе в кофейне”, - добавил он.

На сайте производителя указаны пять видов вкусов напитка Coffee Break:

Бамбл-кофе - фруктовый напиток с нотами апельсина.

Зеленый чай-матча;

Кокосовый раф;

Капучино;

Латте.

В Беларуси, кстати, их тоже продают. Стоит бутылочка действительно меньше, чем чашка кофе - порядка 2,5 рубля.

К сожалению, в составе есть сахар, что может оттолкнуть часть покупателей. Зато в остальном вполне ничего: молоко нормализованное, натуральные наполнители и стабилизаторы (куда уж без них). Да и жирность у напитков - 1,3% - вполне подходит под требование здорового питания.

Ранее Telegraf.news писал, что сердечно-сосудистые заболевания — бич современности. Они остаются основной причиной смерти в Беларуси и во всем мире. Люди не могут контролировать все факторы риска, но есть такие, что под силам всем белорусам. Причем часто нужно произвести незначительную корректировку своего рациона, чтобы значительно снизить риски смерти, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И да, речь пойдет и молоке.

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