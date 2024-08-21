Совмин пообещал повысить зарплаты бюджетникам в 2025 году в два этапа. Когда и на сколько?

Опубликовано: 21.08.2024 12:11 , Обновлено: 21.08.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и министр финансов Юрий Селиверстов 21 августа объявили о повышении заработной платы бюджетникам в 2025 году.

Так, по словам Головченко, доходы населения повысятся на 4%, а реальная зарплата – на 4,7%.

Также премьер заявил, что расходы на оплату труда в бюджетной сфере должны увеличится на 14,7% и составить 20,2 млрд. белорусских рублей.

В свою очередь министр экономики Селиверстов объяснил, что зарплату планируют повышать в два этапа. Первый, с 1 января, — увеличение базовой ставки для всех категорий бюджетников. Второй, в сентябре, - увеличение надбавок отдельным категориям работников.

“Задачи по поддержанию на определенном уровне зарплат медиков, росту зарплат учителей, других категорий бюджетников будут выполняться дифференцированно через надбавки. Рост этих надбавок значительный”, - пообещал чиновник.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сообщил, что с 1 сентября у некоторых работников педагогической отрасли вырастут надбавки, которые в зависимости от специфики составят до 50% оклада. По словам политика, это сделали для того, чтобы “простимулировать труд” некоторых работников сферы.

До 50% от оклада. Совмин Беларуси с 1 сентября поднял зарплаты в школах и детсадах. Кому и на сколько?