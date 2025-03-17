"Раньше знать не знали" - Блогер рассказал, как хранить доллары, чтобы не "зацвели". Комментаторы поделились лайфхаками

🎥 Видео

Опубликовано: 17.03.2025 16:27 , Обновлено: 17.03.2025

Блогер опубликовал в TikTok ролик, в котором поделился лайфхаком по хранению долларов. С его слов, такой способ поможет "американцам" не "зацвести". Комментаторы раскрыли свои секреты хранения валюты. Журналист Telegraf.news привел советы от банка.

“Все мы знаем: если они [доллары. - прим. ред.] будут долго лежать, они будут плесневеть, и “цвести”, и покрываться разной коррозией. Чтобы такого не было, вы просто берете купюрку одну и обязательно [на нее кладете. - прим. ред.] лицом к лицу другую. Одну на одну”, - пояснил автор ролика.

То есть он предложил хранить купюры попарно аверсами (лицевой стороной банкнот) одна к одной.

“Ничего плесневеть не будет. Герметичный пакет и невлажное место хранения, вот и все”, - раскрыл свой секрет один комментатор.

“В книге между страницами по купюре одной”, - порекомендовал другой. На это пользовательница TikTok ответила, что на купюре так могут отпечататься буквы со страниц книги. “Не отпечатает, проверено не один десяток лет”, - заверил автор совета.

«Ни одну купюру» — Белоруска сняла $700 в банкомате одного банка, а другой их не принял. Что предложили в первом?

Еще одна комментаторша предложила хранить доллары в стеклянной банке с закрученной крышкой. “Я когда собирала деньги на квартиру, хранила их в стеклянной банке с закрученной крышкой, как от майонеза. Хранила 10 лет, не мыши, не плесень - ничего не взяло”.

Кто-то увидел недостаток в предложенном автором ролика методе: “Получается, для одной купюры нужна вторая. Проблемка”. “О, пошла гулять тема плесени, а раньше и знать не знали”, - отметил другой юзер TikTok.

«Что, так можно было?» — Белорус показал «светящиеся» углы на долларах. Как решил проблему?

Как хранить валюту - советы банка

Ранее Telegraf.news писал, что при неправильном хранении наличной валюты в домашних условиях купюры могут легко прийти в негодность, и банкноты просто не получится в нужный момент сдать в обменник. О том, какие условия необходимо соблюсти при хранении валюты дома, чтобы не попасть в подобную ситуацию, рассказали в Банке РРБ.

Так, специалисты пояснили, что банкноты категорически запрещено не только подвергать непосредственному воздействию высоких температур, но и прямых солнечных лучей, а также оставлять там, где высокая влажность. «Иначе на купюрах появится грибок, они потеряют свой цвет», — пояснили в банке.

Иначе потеряют цвет и обрастут грибком. В банке рассказали, где и при какой температуре белорусам хранить дома валюту