"Ни одну купюру" - Белоруска сняла $700 в банкомате одного банка, а другой их не принял. Что предложили в первом?

Опубликовано: 14.03.2025 18:40 , Обновлено: 14.03.2025

Белоруска сняла в банкомате одного банка $700, через два дня пошла с ними в другой банк, где, со слов женщины, отказались принимать все купюры, указывая на "неплатежеспособность банкнот". Тогда она обратилась в финучреждение, которое выдало ей доллары, там предложили решение проблемы.

Случай произошел в Солигорске, после снятия валюты женщина захотела положить ее на карту, для этого и обратилась в другой банк. “Ни одну купюру не приняли под предлогом неплатежеспособности банкнот (пятна, свечение в ультрафиолете, потертости)”, - утверждала читательница издания Onliner.

Доллары, по ее словам, она сняла в банкомате Банка ВТБ. Там предложили белоруске положить деньги на валютную карту либо обменять их на белорусские рубли по действующему курсу. “Работники утверждали, что требования к долларовым купюрам в банках одинаковые. Почему же тогда их не приняли в другом банке?” - [link href=“https://money.onliner.by/2025/03/14/bankomat-dal-takie-dollary-chto-v-obmennike-ne-xoteli-menyat-otvet-banka” target=“_blank” rel=“noopener”] задалась [/link] вопросом женщина.

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Что ответили в банке?

Банк ВТБ в свою очередь заявил, что “внимательно следит за качеством выдаваемых банкнот”. В финучреждении утверждают, что все купюры, которые идут в банкоматы, проверяют на подлинность и платежность согласно принятым стандартам межбанковского соглашения.

“Если выданные банкноты не были приняты в другом банке, мы готовы рассмотреть каждый случай индивидуально”, - пообещал Банк ВТБ. Там добавили, что заменить валюту другими купюрами нельзя (то есть 700 долларов на 700 других долларов не обменяют).

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok ролик, где поделился опытом сдачи долларов в банк. Так, одну купюру у него не приняли из-за “светящихся” под ультрафиолетом углов. Но мужчина нашел решение проблемы. Комментаторы поделились своим опытом применения этого способа.

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Еще мы рассказывали, что другой белорус тоже опубликовал в TikTok ролик, где также поделился историей о сдаче в банк долларов, которые не хотели сначала принимать из-за якобы плесени. И нет, ни к каким средствам бытовой химии мужчина не прибегал, секрет оказался прост.

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