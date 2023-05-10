Протестуют против "Галин из Беларуси" - Стали известны требования поляков, заблокировавших границу под Брестом

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.05.2023 11:08 , Обновлено: 10.05.2023

Польские перевозчики, блокирующие пересечение границы с Беларусью с 9 мая, хотят ввести свои правила пропуска грузовых автомобилей. Как заявили организаторы, это протест против некомпетентности польских служб, ведь с февраля они не отреагировали на регистрацию сотен транспортных компаний из Беларуси и России. Что, по мнению протестующих, является обходом санкции и лишает поляков рабочих мест.

Польское издание wp.pl рассказало, что стало причиной такого недовольства. Когда в феврале глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что закрывает движение белорусских грузовиков на погранпереходе Кукурыки-Козловичи, в приграничных районах Польши появились десятки и сотни транспортных компаний, зарегистрированных на белорусов.

“Бизнесвумен Галина в арендованном помещении по адресу ул. Сидорская в Бяла-Подляске начала регистрировать транспортные компании. Рецепт казался самым простым из возможных. Поскольку запрет распространяется на белорусские компании, необходимо зарегистрировать компанию в Польше. Это сработало”, - сообщило издание.

По стопа Галины пошли ещё 63 белорусских перевозчика (они сняли помещения на местной базе ПКС). Таким образом, в польском городе Бяла-Подляска появилась настоящая армия зарегистрированных транспортных компаний, насчитывающий, по оценкам издания, около 2000 грузовиков. По словам перевозчиков, таких “Галин из Беларуси” еще много. В Варшаве есть два адреса, где зарегистрировано 80-90 перевозчиков, а в Седльце и Белостоке также учреждены десятки компаний с белорусским и российским капиталом.

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При этом Пограничная служба и налоговая администрация региона объявили, что никто не будет беспокоить таких перевозчиков. Уже в феврале Пограничная служба объявила, что «ограничения по оформлению большегрузных транспортных средств не будут распространяться на транспортные средства, зарегистрированные в Республике Польша и в государствах-членах Европейского Союза».

Именно поэтому 9 мая перевозчики решили заблокировать погранпереход в Кукурыках и установить там свои блокпосты. “Санкции должны были ударить по компаниям из Беларуси, а они все-таки переиграли наших чиновников”, - говорят протестующие поляки.

На самом деле, для правительства Польши все выглядит не так грустно. Теперь налоги, которые платились перевозчиками в Беларуси, будут оставаться в Польше. И польские чиновники могли бы с чистой совестью говорить, что “санкции работают”. Однако они не учли, что в итоге местные мелкие и средние перевозчики столкнулись с ростом конкуренции и потерей доходов.

“Белорусские и российские компании осваивают наш транспортный рынок. Предлагают транспортные тарифы в Польше, при которых нам пришлось бы доплачивать, потому что мы платим здесь налоги, покупаем более дорогое топливо. В результате люди, которые иногда управляют компаниями по 40 лет, теперь не имеют работы”, - объяснил в интервью Wirtualna Polska один из организаторов блокады терминала в Корощине (Любельское воеводство) Камил Амброзиак. В этом поселке проходят таможенную очистку грузовики, направляющиеся на единственный разрешенный для фур КПП “Кукурыки-Козловичи” на границе Польши и Беларуси.

Польские перевозчики не требуют снятия санкций в отношении Беларуси. Наоборот. Протестующие требуют запретить въезд в Польшу полуприцепам с белорусской и российской регистрацией, а также прекратить деятельность белорусских и российских компаний “под польским прикрытием”.

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“Мы планируем, что блокада продлится две недели. Мы разрешаем одну машину в час. Мы пустим польских водителей, которые еще не уехали из Беларуси. Если это не сработает, мы перекроем другой проход”, — добавил Камил Амброзиак.

По словам протестующих, компании с белорусским капиталом также уклоняются от налогов в Польше. Они утверждают, что в феврале 2023 года уведомили о такой практике Пограничную службу, Главную инспекцию автомобильного транспорта, Инспекцию труда и Управление социального страхования Польши.

По словам протестующих, белорусские компании, зарегистрированные в Польше, могут предъявлять счета-фактуры за якобы произведенный в Беларуси ремонт, чтобы списать налоги.

“Мы показали данные из «Журнала учета предпринимателей автомобильного транспорта», который ведет Генеральная инспекция автомобильного транспорта. Там зарегистрированы сотни [таких случаев]. Явление имеет официальное подтверждение в официальных отчетах. На совещании в министерстве попросили время до 20 апреля, чтобы подумать, что можно с этим сделать. Выяснилось, что ничего” , — возмутился один из протестующих.

Напомним, что с осени 2022 года белорусским и российским грузовикам запрещен въезд в Евросоюз. Это результат санкций, введенных ЕС из-за войны в Украине. Кроме того, польский министр Мариуш Каминский позднее предложил ужесточить санкции против Беларуси и ограничить торговлю.

“Свои правила”

Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 22 февраля прокомментировал закрытие Польшей пограничных пунктов пропуска.

Он назвал их «немотивированными односторонними решениями по ухудшению пограничного сообщения». По словам Алейника, Польша предпринимает эти шаги «при полном пренебрежении международным правом, взяв в оправдание ими же придуманный и дифференцированно применяемый «порядок, основанный на правилах».

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