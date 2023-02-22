МИД Беларуси обвинил Польшу в придумывании своего «порядка» на границе

Опубликовано: 22.02.2023 11:15 , Обновлено: 22.02.2023

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 22 февраля прокомментировал закрытие Польшей пограничных пунктов пропуска.

Он назвал их «немотивированными односторонними решениями по ухудшению пограничного сообщения», передает госагентство БелТА.

По словам Алейника, Польша предпринимает эти шаги «при полном пренебрежении международным правом, взяв в оправдание ими же придуманный и дифференцированно применяемый “порядок, основанный на правилах».

Отметим, что власти Беларуси пока не объявили об ответных мерах на последний запрет Польши на движение белорусских грузовых автомобилей через пограничный переход Кукурыки-Козловичи.

К слову, 21 февраля в МИД Польши заявили о готовности полностью закрыть границу с Беларусью при необходимости.