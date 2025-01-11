Продавцы на рынке в Минске пожаловались на 30%-ное повышение цен на фрукты

Опубликовано: 11.01.2025 08:21 , Обновлено: 11.01.2025

Закупочные цены на свежие фрукты после Нового года подскочили сразу на 30%. Такой информацией поделились продавцы на столичном Комаровском рынке.

После Нового года сезонный рынок на столичной Комаровке фактически опустел, констатировало российское агентство Sputnik: на улице осталось лишь несколько точек с орехами, а также редкие фермеры со своим товаром, остальные окончательно перебрались в крытый павильон.

На ассортимент переезд, впрочем, существенно не повлиял - здесь по-прежнему можно найти и ходовые свежие овощи-фрукты, привычные белорусам, и заморскую экзотику, которая по карману далеко не каждому минчанину. Так, на прилавках можно встретить чилийскую черешню за 250 рублей за кило, и вьетнамские личи за 120 рублей, и марокканскую голубику за более скромные 55 рублей.

Впрочем, и на более привычные белорусам свежие фрукты цены, как признали сами же продавцы, после Нового года заметно подросли.

“Товар на закупке стал дороже на 30%, до нового года эти мандарины были по 6,9 рубля. Сейчас – цены другие – 7,9 и 9,9 рубля”, – привёл в качестве примера цены на главный сезонный фрукт один из продавцов.

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Журналисты Telegraf.news провели мониторинг цен на сервисах доставки популярных белорусских торговых сетей, который показал, что в таком же ценовом диапазоне сейчас можно купить те же мандарины и в магазинах: цена в среднем варьируется от 7 до 11 рублей, а в отдельных местах на скидках ещё можно встретить этот фрукт по 5,99 рубля .

Скриншот сайта edostavka.byПо словам продавцов, самые привлекательные цены - на распродажах товара, закупленного ещё в прошлом году. Так, на той же Комаровке на распродажах можно выгодно закупиться как привычными овощами и фруктами, так и полакомиться экзотикой по доступной цене. Sputnik привёл следующие цены:

манго - в среднем 4-5 рублей за штуку,

ананасы - от 3,9 рубля за кило,

хурма - от 4,9 рубля за кило,

бананы – от 2,9 рубля за кило,

киви – от 7,9 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил правительству, которое возглавляет премьер-министр Роман Головченко, отставкой, если оно не справится с одной из главных экономических задач — выработкой и реализацией формулы справедливого ценообразования.

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Почему действующая система госрегулирования цен, основанная на постановлении правительства № 713, требует “совершенствования”, в первых числах января попытался объяснить министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

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