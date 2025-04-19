Приостановят выплаты пенсий и пособий с июля? В Гродненском облисполкоме рассказали, кого это коснется

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Опубликовано: 19.04.2025 19:24 , Обновлено: 19.04.2025

В комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома рассказали, для кого приостановят выплаты пенсий и социальных пособий с июля 2025 года. Так, коснется это тех, кто получает выплаты в безналичной форме и у кого нет базового счета в банке.

“Важно! При отсутствии на 1 июля 2025 г. базового счета перечисление социальной выплаты приостанавливается. Возобновление выплаты – только после открытия базового счета и поступления информации о номере базового счета в орган (организацию) соцзащиты”, - [link href=“https://trudgrodno.gov.by/2025/04/17/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%bf/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте комитета по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома.

В ведомстве перечислили, какие социальные выплаты, переводимые через банк , будут перечислять только на базовые счета с 1 июля 2025-го:

пенсии,

пособия на детей, назначаемые органами соцзащиты,

пособия по безработице и другие выплаты от центра занятости,

пособия по уходу за нетрудоспособными,

государственная адресная социальная помощь,

выплаты ухаживающим людям в замещающей семье,

выплата на близнецов,

материальная помощь к школе.

Тем, у кого нет базового счета в определенных банках (будут указаны ниже), нужно переоформить текущий (расчетный) счет в базовый. Это бесплатно.

[info_b]Базовый счет – банковский счет в белорусских рублях, с владельца которого не берут плату за операции, включенные в базовые условия обслуживания. Это зачисление и снятие денег, оплата товаров и услуг через систему ЕРИП, рассказали в Гродненском облисполкоме. С полным перечнем услуг можно ознакомиться в банке, где открыт счет. [/info_b]

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Вот список банков, где можно открыть базовый счет или переоформить текущий на базовый:

Белагропромбанк,

Беларусбанк,

Белвнешэкономбанк (Банк БелВЭБ),

Белгазпромбанк,

Белинвестбанк,

Банк Дабрабыт,

МТБанк,

Приорбанк,

Сбер Банк.

[info_b]По вопросам изменения правил перечисления соцвыплат на счета в банках Гродненский облисполком посоветовал обращаться в управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.[/info_b]

Журналист Telegraf.news посмотрел, что комитеты по труду, занятости и социальной защите населения других облисполкомов, а также Мингорисполкома не сообщали такую информацию на своих сайтах. Однако, скорее всего, жителей других регионов описанное изменение тоже коснется: комитет в Гродненском облисполкоме опубликовал свою новость со ссылкой на [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/966/document-thumb__34966__original/34966.1632481288.ffdb44faa2.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] указ [/link] президента Беларуси № 363 от 23 сентября 2021 года “О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания”.

Этот документ обязал физлиц, которые желают получать соцвыплаты в безналичной форме, открыть базовый счет в банке. Переход к этой практике и сделали постепенным до 1 июля 2025-го.

В Минтруда назвали дату, когда одной категории белорусов начнут автоматически назначать пенсию

К слову, как ранее писал Telegraf.news, с 1 июля 2024-го в Беларуси начали действовать изменения по социальным выплатам — пенсиям и пособиям. Белорусы, которые их получают, должны были открыть в одном из восьми предложенных банков базовый счет. По данным Минтруда Беларуси на тот июль, заявление на получение пенсии в банке подали больше 97% граждан, которых касаются нововведения. Но их тогда ввели не для всех.

Теперь точно. В Минтруда ответили, как выдадут пенсию белорусам, которые не открыли базовый счет в банке