В Минтруда назвали дату, когда одной категории белорусов начнут автоматически назначать пенсию

Опубликовано: 05.03.2025 11:21 , Обновлено: 05.03.2025

В Беларуси в скором времени должен измениться порядок назначения пенсий по инвалидности. Собесы запланировали назначить их автоматически, без необходимости подачи заявления.

Сейчас, чтобы получить пенсию по инвалидности, гражданин должен лично обратиться в управление социальной защиты и написать заявление.

Однако уже с 1 января 2026 года эта процедура, по заверению Минтруда, упростится. Как только человек будет признан инвалидом, информация об этом в электронном виде автоматически поступит в пенсионные органы. Получив эти данные, пенсионные органы должны самостоятельно запросить необходимую информацию из других электронных баз данных и назначить пенсию. Подавать заявление и приходить лично больше не потребуется.

Напомним, ранее белорусские власти объявили о переходе к «проактивному назначению пенсий» для некоторых белорусов. Что это значит и что решили для этого предпринимать?

Совмин объявил о переходе к «проактивному назначению пенсий» для некоторых белорусов. Это как?