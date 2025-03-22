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Совмин утвердил матпомощь ко Дню победы не только ветеранам. Кому из белорусов пообещали от 1500 до 5000 рублей?

Совмин утвердил матпомощь ко Дню победы не только ветеранам. Кому из белорусов пообещали от 1500 до 5000 рублей?
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Правительство Беларуси опубликовало свое поставление от 21 марта 2025 г. №160, в котором раскрыло суммы выплат ко Дню победы на 9 мая. Согласно документу, на материальную помощь могут рассчитывать не только ветераны.

Так, ветеранам Великой Отечественной войны пообещали выплатить по 5000 рублей. В эту категорию [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22500160” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] попали [/link]:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года.

По 2500 рублей пообещали перечислить:

  • Белорусам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны;
  • А также работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
  • Белорусам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По 1500 рублей в Совмине решили дать:

  • Членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям – инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);
  • Бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;
  • Инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.
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