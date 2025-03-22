Совмин утвердил матпомощь ко Дню победы не только ветеранам. Кому из белорусов пообещали от 1500 до 5000 рублей?
Правительство Беларуси опубликовало свое поставление от 21 марта 2025 г. №160, в котором раскрыло суммы выплат ко Дню победы на 9 мая. Согласно документу, на материальную помощь могут рассчитывать не только ветераны.
Так, ветеранам Великой Отечественной войны пообещали выплатить по 5000 рублей. В эту категорию [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22500160” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] попали [/link]:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года.
По 2500 рублей пообещали перечислить:
- Белорусам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- А также работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
- Белорусам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
По 1500 рублей в Совмине решили дать:
- Членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям – инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);
- Бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;
- Инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.