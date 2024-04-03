Приложение одного из крупнейших банков Беларуси исчезло из Google play. Что известно?

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Опубликовано: 03.04.2024 14:14 , Обновлено: 05.04.2024

Пресс-служба Приорбанка сообщила, что 3 апреля официальное приложение банка Prior Online пропало из маркета приложений Google play для телефонов и устройств на базе Android.

“Сообщаем, что мобильное приложение Prior Online временно недоступно для скачивания и обновления в Google Play Store. Если у вас уже установлено приложение, то не удаляйте его, оно будет работать как обычно. Также вы можете воспользоваться интернет-банком через браузер на своем смартфоне”, - попросили в банке.

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В Приорбанке пообещали решить проблему. “Мы работаем над оперативным решением данного вопроса и обязательно проинформируем, когда приложение снова будет доступно в Google Play Store”, - говорится в сообщении.

Тем временем, ранее стало известно, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) ведет переговоры о продаже своей доли (87,74%) в белорусском «Приорбанке» и его дочерних компаниях. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний. Как это может отразиться на белорусских клиентах?

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