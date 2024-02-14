Основной акционер «Приорбанка» собрался продать 87,74% своих акций. Чего ожидать в Беларуси?

Опубликовано: 14.02.2024 17:27 , Обновлено: 14.02.2024

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) ведет переговоры о продаже своей доли (87,74%) в белорусском «Приорбанке» и его дочерних компаниях. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний. Как это может отразиться на белорусских клиентах?

Raiffeisen Bank International запланировал продать контрольный пакет акций белорусской «дочки» – «Приорбанка», сообщили на банковском сайте. Предполагаемый покупатель – компания Soven 1 Holding Limited из Объединенных Арабских Эмиратов. Такая продажа «может привести к потенциальному уходу RBI с белорусского рынка», написали на сайте.

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Это решение стало частью более широкой стратегии банка, направленной на укрепление позиций в регионе, отметилив bnnbreaking.com. Продажа активов RBI в «Приорбанке» последует за предыдущими стратегическими шагами, включая продажу дочерних компаний в Польше и Словении и приобретение чешского платежного провайдера. К слову, в издании подчеркнули, что «Приорбанк» – это крупный игрок на белорусском рынке, который может похвастаться значительной кадровой и клиентской базой.

Планы об уходе из Беларуси были еще в марте 2023-го

О том, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, основательница и владелец белорусского «Приорбанка», строит планы ухода из Беларуси и России, мы писали еще в начале весны прошлого года.

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