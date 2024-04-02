В Минске обнаружили банкоматы, работающие "наоборот". Это как?

Опубликовано: 02.04.2024 14:48 , Обновлено: 02.04.2024

Белорусы обнаружили в столице банкоматы "наоборот": сперва они выдают карту, и только потом — деньги. В частности, так начали работать банкоматы "Альфа-Банка". Но что это, сбой? Ведь все мы привыкли к тому, что сначала нужно забрать купюры, а уже потом выполнить другую операцию или достать карту...

В “Альфа-Банке” пояснили: люди, снимая деньги в банкомате, часто забывают карточку внутри. Тогда человек вынужден какое-то время обходиться без неё, а банк, в свою очередь, тратит дополнительные ресурсы на их извлечение.

“Мы решили исправить эту ситуацию и первыми на рынке изменили процесс — сначала клиент забирает свою карту, а после этого уже деньги, за которыми, он собственно и пришёл”, — рассказали о новшестве представители “Альфа-Банка”.

Кроме того, там отметили: для клиентов на экране несколько раз появляется текст о том, что нужно забрать и карту, и деньги. По словам руководства банка, с момента введения нового алгоритма количество забытых банковских карточек сократилось втрое.

Несколько банкоматов этого банка работают ещё по старой схеме, но их уже запланировали поменять на новые, с другим алгоритмом, пишет интернет-портал Onliner.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белпочта” объявила о старте новой услуги по оформлению и отправке посылок прямо из дома. Для этого белорусам посоветовали установить приложение. Оно доступно в магазинах Google Play или App Store. При этом в “Белпочте” пообещали, что оформление посылки из дома обойдётся дешевле, чем из отделения — от 3 рублей.

«Белпочта» предложила белорусам отправлять посылки прямо из дома. Это как?