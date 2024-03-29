В одном из крупнейших белорусских банков пообещали перестать принимать купюры в 5 рублей. Когда и где?

Опубликовано: 29.03.2024 12:32 , Обновлено: 29.03.2024

Пресс-служба "Приорбанка" предупредила о том, что их устройства самообслуживания больше не будут принимать банкноты в 5 белорусский рублей.

“С 1 апреля 2024 года в инфокиосках и банкоматах Приорбанка не будет осуществляться прием купюры номиналом 5 белорусских рублей. Все остальные номиналы белорусских рублей будут приниматься в обычном режиме”, — сообщила пресс-служба “Приорбанка”.

В банке уточнили, что снятие наличных купюр достоинством в 5 рублей в банкоматах “Приорбанка” останется доступным.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Министерство по налогам и сборам предложило внести изменения в Указ президента Беларуси ”О развитии безналичных расчетов“. В проекте поправок предусмотрели увеличение “вознаграждений” для покупателей при безналичном расчёте.

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