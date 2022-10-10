«Начинают выть и стонать» — Лукашенко запретил расти ценам на «несколько дней»

Опубликовано: 10.10.2022 13:29 , Обновлено: 10.10.2022

Александр Лукашенко на совещании с силовиками 10 октября рассказал, что в директиве «О недопустимости роста цен» в Беларуси главное не запрет на повышение стоимости товаров.

«Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа… Главное — не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное — это выработка системы контроля за ценообразованием», — заявил Лукашенко.

По его словам, «до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны».

Цены снова начнут расти после 20 октября?

Напомним, что Лукашенко подписал л директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси 7 октября, а сам запрет ввел днем ранее.

В документе написано, что «запрещается повышение цен», за исключением решения председателей облисполкомов и Минского горисполкома совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Кроме того, Лукашенко приказал правительству «на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен» до 20 октября.

Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву

Ранее Телеграф писал, что Комитет госконтроля (КГК) 9 октября проверил цены в более чем 500 торговых объектах Беларуси и обвинил в нарушениях, как минимум, 10 из них. Кроме того, против директора одного частного предприятия уже возбудили уголовное дело.

КГК Беларуси обвинил 10 магазинов в завышении цены. И завел первое уголовное дело