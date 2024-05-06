Правительство Беларуси утвердило программу стабилизации цен. Как пообещали сделать их «справедливыми»?
Правительство Беларуси в понедельник, 6 мая, сообщило об утверждении программы совместных с Комитетом государственного контроля действий по стабилизации цен в стране. Этот нормативный документ белорусские власти принимают каждый год, начиная с 2022 года, прописывая в нём, в числе прочего, методологию ценообразования в белорусской экономике и контрольные мероприятия, направленные на соблюдение законодательства о ценообразовании.
Особое внимание власти пообещали уделить формированию справедливых цен, причём большинство мероприятий программы, как пояснили её авторы, в настоящее время уже реализуется.
“Выстроена система, позволяющая контролировать цены, а также обеспечивать потребительский рынок товарами в широком ассортименте”, - сообщили в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Сам документ пока официально не опубликован, однако пресс-служба правительства назвала его “аналогичным” прошлогоднему. Там пояснили, в этом “стратегическом документе” прописали:
- меры по снижению инфляции в отраслях экономики,
- меры по насыщению внутреннего рынка товарами,
- мероприятия экономического и административного характера,
- меры по совершенствованию антимонопольного, ценового регулирования и контроля.
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Напомним, ранее данную программу анонсировало Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.Там пообещали предпринять меры “для снижения затрат по всей цепочке производства”.
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