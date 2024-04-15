В ЕАБР объяснили, почему в Беларуси замедлился рост цен на продукты

Опубликовано: 15.04.2024 11:01 , Обновлено: 15.04.2024

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 15 апреля, в своём еженедельном макрообзоре объяснили, почему в Беларуси замедлился рост цен на продукты и различные виды услуг. Специалисты также дали свой прогноз относительно того, как в среднесрочной перспективе будут вести себя цены и назвали один из основных факторов инфляционного давления в Беларуси.

В ЕАБР обратили внимание на то, что годовая инфляция в Беларуси в марте 2024 года составила 5,6% , при этом рост цен на продовольственные товары замедлился: если в феврале показатель годовой инфляции составлял 6,4%, то в марте он опустился до 6,2% . Аналогичная картина наблюдалась и для услуг: в феврале рост цен на них составлял 7,3% относительно прошлогоднего уровня, а в марте - уже 7,1% .

А вот цены на непродовольственные товары, наоборот, продолжили расти: в марте подорожание составило уже 3,5% (относительно марта 2023 года), тогда как в феврале этот показатель составлял всего 3,2%.

“В условиях действующего административного регулирования цены очень ограниченно могут реагировать на рост внутреннего спроса, что формирует инфляционное давление на среднесрочном горизонте”, - пояснили эту тенденцию в ЕАБР.

Напомним, согласно официальным данным, озвученным Белстатом, за минувший март в сравнении с февралём продовольственные и непродовольственные товары в Беларуси подорожали на 0,5%, цены услуги выросли на 0,3%. Однако, присутствовали в официальной статистике и некоторые товары, цены на которые в прошлом месяце, наоборот, снизились.

Туристические услуги — плюс 7%. Белстат рассказал, что подорожало и подешевело в Беларуси

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в ЕАБР основным фактором “проинфляционного давления” на белорусскую экономику назвали рост реальных заработных плат, который происходит “на фоне повышенного спроса на рабочую силу при продолжающемся сокращении количества занятых в экономике”.

В ЕАБР назвали основной фактор давления на экономику Беларуси