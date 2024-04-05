В МАРТ приготовили новую систему "стабилизации цен" в Беларуси. Что известно?

Опубликовано: 05.04.2024 08:52 , Обновлено: 05.04.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заявили, что готовят программу действий по "стабилизации цен". Об этом сообщила заместитель министра Нина Емельянова во время международного форума "Беларусь мясная".

Замминистра отметила, что программа находится “в высокой степени готовности” и разрабатывается вместе с Комитетом госконтроля Беларуси. Она включает в себя:

насыщение белорусского рынка товарами;

наращивание импортозамещения;

борьбу с инфляцией;

ограничение повышения цен у производителей сельхозпродукции.

В ведомстве подчеркнули, что выполнить эту задачу невозможно без “принятия мер для снижения затрат по всей цепочке производства”.

“Поэтому призываю производителей к снижению затрат и таким образом снижению себестоимости производимой продукции. А резервы для сокращения, уверена, есть у каждого”, — подчеркнули в МАРТ Беларуси.

Система ценового регулирования в стране установлена постановлением Совета Министров №713. Емельянова отметила, что в министерстве “гибкий механизм”, и что они уже “четыре раза вносили изменения в этот документ”.

Также она заявила, что в МАРТ готовы рассмотреть предложения от отечественных производителей, “если такие есть”. При этом важный пункт — экономическое обоснование, пишет информагентство “БелТА”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси продлило до июля 2024 года действие социальных скидок в торговых сетях страны.

Скидка до 10%, как и раньше, будет действовать для уязвимых категорий населения в 13 торговых сетях Беларуси. Эти скидки касаются таких товаров, как молоко, сметана, кефир, творог, пшеничная мука, перловка, некоторые виды макаронных изделий, подсолнечное и рапсовое масло, картофель, молоко, лук репчатый, молочные смеси, каши, мясные консервы для детского питания и не только.

МАРТ Беларуси продлил действие социальных скидок в магазинах. Сколько сэкономил каждый льготник?