В МАРТ Беларуси разрешили продавцам самостоятельно устанавливать скидки на товары. Но есть нюанс
Министерство антимонопольного регулирования торговли Беларуси (МАРТ) 8 апреля сообщило об изменении "Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов)". В числе прочего продавцам разрешили самостоятельно устанавливать размер скидки с розничных цен для покупателей, не обращаясь за утверждением всякий раз в антимонопольное ведомство. Впрочем, в постановлении МАРТ есть ряд важных нюансов, которые придётся учитывать субъектами торговли.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый порядок установления розничных цен со скидками прописан в постановлении МАРТ от 26 марта 2024 года №24. Оно уже официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в законную силу.
В данному документе ведомство прописало “порядок установления розничных цен субъектами торговли, которые приобрели товар на условиях предоставления оптовой скидки”. Причём новые правила касаются как классических торговых объектов, так и интернет-площадок.
Согласно изменённому порядку предоставления покупателям скидок с розничных цен, юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут принимать такое решение самостоятельно “в соответствии с разработанным ими порядком применения скидок”. Однако, в нормативном акте есть важная оговорка - “если иное не установлено законодательством”.
Кроме того, размер предоставляемой покупателям скидки не может быть ниже фиксированных и предельных минимальных розничных цен , которые установили госорганы, осуществляющие регулирование цен (тарифов).
Тем не менее, процесс предоставления скидок с розничных цен для субъектов торговли существенно упростили, поскольку теперь им не нужно будет повторно составлять отдельный документ с обоснованием расчета розничных цен с учетом скидок и утверждать его в госорганах.
В дополнение к этому в своём новом постановлении МАРТ уточнил порядок установления розничных цен производителем, импортером, заготовительной организацией, хранителем товаров из стабилизационных фондов.
Ранее Telegraf.news сообщил, что заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова в начале апреля сообщила о том, что ведомство совместно с Комитетом госконтроля Беларуси готовит программу действий по “стабилизации цен”.
В МАРТ приготовили новую систему «стабилизации цен» в Беларуси. Что известно?