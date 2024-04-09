В МАРТ Беларуси разрешили продавцам самостоятельно устанавливать скидки на товары. Но есть нюанс

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Опубликовано: 09.04.2024 08:08 , Обновлено: 05.07.2024

Министерство антимонопольного регулирования торговли Беларуси (МАРТ) 8 апреля сообщило об изменении "Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов)". В числе прочего продавцам разрешили самостоятельно устанавливать размер скидки с розничных цен для покупателей, не обращаясь за утверждением всякий раз в антимонопольное ведомство. Впрочем, в постановлении МАРТ есть ряд важных нюансов, которые придётся учитывать субъектами торговли.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый порядок установления розничных цен со скидками прописан в постановлении МАРТ от 26 марта 2024 года №24. Оно уже официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в законную силу.

В данному документе ведомство прописало “порядок установления розничных цен субъектами торговли, которые приобрели товар на условиях предоставления оптовой скидки”. Причём новые правила касаются как классических торговых объектов, так и интернет-площадок.

Согласно изменённому порядку предоставления покупателям скидок с розничных цен, юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут принимать такое решение самостоятельно “в соответствии с разработанным ими порядком применения скидок”. Однако, в нормативном акте есть важная оговорка - “если иное не установлено законодательством”.

Кроме того, размер предоставляемой покупателям скидки не может быть ниже фиксированных и предельных минимальных розничных цен , которые установили госорганы, осуществляющие регулирование цен (тарифов).

Тем не менее, процесс предоставления скидок с розничных цен для субъектов торговли существенно упростили, поскольку теперь им не нужно будет повторно составлять отдельный документ с обоснованием расчета розничных цен с учетом скидок и утверждать его в госорганах.

В дополнение к этому в своём новом постановлении МАРТ уточнил порядок установления розничных цен производителем, импортером, заготовительной организацией, хранителем товаров из стабилизационных фондов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова в начале апреля сообщила о том, что ведомство совместно с Комитетом госконтроля Беларуси готовит программу действий по “стабилизации цен”.

В МАРТ приготовили новую систему «стабилизации цен» в Беларуси. Что известно?