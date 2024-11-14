"Что, чёрт возьми, происходит?" — В испанской Малаге из-за "смертоносного наводнения" эвакуировали более 4000 человек

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Опубликовано: 14.11.2024 09:17 , Обновлено: 14.11.2024

В испанской Малаге объявили красный уровень опасности из-за мощного шторма, в результате чего эвакуировали тысячи людей. Очередной ураган принёс в страну проливные дожди и сильный ветер всего через несколько недель после того, как Испанию накрыли "смертоносные внезапные наводнения". На сегодняшний день многие районы затоплены, власти закрыли школы и призвали местных жителей "следовать инструкциям".

По данным британской газеты The Independent, в Малаге эвакуировали более 4100 человек, живущих вдоль рек. Метеорологи предупредили о наводнениях на большей части территории южной Испании, отмечая, что реки могут выйти из берегов, а порывы ветра до 120 км/ч — ещё больше усугубить ситуацию.