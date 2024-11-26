Зачем заливать кожуру мандаринов уксусом? Нашли 7 способов, как применить эти отходы с пользой

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Опубликовано: 26.11.2024 11:27 , Обновлено: 11.12.2024

Кожурки мандаринов — отходы, которыми в осенне-зимний сезон массово заполняются мусорные ведра многих белорусов. А между тем мало кто знает, что кожицу этих цитрусов можно применить с пользой в быту. Рассказываем, как приготовить из кожуры мандаринов чистящее средство, специю, ароматизатор и не только.

Кожура мандарина часто отправляется в мусорное ведро без всяких задних мыслей. Но на самом деле этим отходам можно найти множество применений в быту и кулинарии.

Сложите кожуру в банку и залейте уксусом

Мандарины не только обладают привлекательным ароматом, но и наделены антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Так, эти отходы идеально подойдут в качестве ингредиента для средств по очистке дома.

Положите горсть наколотой вилкой кожуры в банку и залейте ее стаканом уксуса. Оставьте смесь на ночь, а утром перелейте ее в распылитель и добавьте стакан воды. Приготовленная таким образом жидкость прекрасно очищает поверхности от грязи и жира.

Также, она отлично вымоет и продезинфицирует пол. После уборки с таким средством приятный аромат в квартире обеспечен, как и антибактериальный эффект.

А ещё такое средство пригодится для чистки сантехники и отлично вымоет раковину от жира.

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Поглотитель запахов.

Посыпанные солью мандариновые кожурки можно использовать как поглотитель неприятных запахов, например, в холодильнике. Просто положите несколько корок в холодильник и не забывайте их регулярно заменять.

Также мандариновой кожурой можно освежить мусорное ведро. Протрите ёмкость кожурой этого цитруса, чтобы избавиться от неприятного

Ароматизатор для обуви и шкафа

Мандариновую кожуру можно класть в обувь, чтобы она источала свежий и приятный аромат. Также можно высушить кожуру мандаринов, разложить в саше и развесить в шкафу. Аромат кожурок будет прогонять моль.

Придание блеска мебели

Полировка мебели шкурками мандарина – старинный способ подарить мебели вторую жизнь. Просто потрите серые участки, а затем протрите их влажной тряпкой.

Специя и чай.

Мандариновые корки, помимо приятного аромата, также обладают массой полезных свойств. Их можно высушить, перемолоть в несколько фракций и использовать в качестве добавки в тесто при приготовлении, например, печенья. Также можно добавлять молотую кожуру мандарина в маринады и компоты.

Удобрение для растений

Мандариновые корки также можно использовать для удобрения комнатных растений и рассады. Высушите кожуру на батарее, после чего измельчите. Добавляйте такой порошок в грунт из расчёта 1 столовая ложка на литр грунта. Мандариновая кожура содержит пектин, который помогает удерживать влагу в земле. Это поможет растениям лучше переносить засуху. Кроме того, почва с добавлением кожуры будет более рыхлой и воздушной.

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