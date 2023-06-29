«Поставили перед фактом» - Предприниматели рассказали, как Совмин поменял правила госрегулирования цен

Опубликовано: 29.06.2023 13:21 , Обновлено: 29.06.2023

Представители белорусских общенациональных бизнес-союзов рассказали, каким образом правительство Беларуси разрабатывало и согласовывало законопроект об изменении правил госрегулирования цен (третью редакцию постановления №713 Совмин принял в начале июня). Оказалось, что в большинстве случаев бизнес-сообщества вообще не принимали никакого участия в обсуждении нововведений, которые затронули их напрямую, и предпринимателей просто "поставили перед фактом" изменения правил работы на белорусском рынке.

Представляя новую редакцию постановления №713, в Совмине заявили, что при его подготовке учитывались предложения “рабочих групп по развитию экономики регионов в современных условиях”, а также “экспертной рабочей группы”, которую создало Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) “для взаимодействия по корректировке законодательства о ценах и ценообразовании”.

Однако, в четырёх из шести общенациональных бизнес-союзов, с руководством которых пообщались журналисты портала Tochka.by, заявили, что в разработке последних нововведений по госрегулированию цен не участвовали.

“Ни на какой стадии наша организация не привлекалась. Мы были поставлены перед фактом его подписания, после чего начали изучать этот документ”, - заявил, в частности, Александр Калинин, возглавляющий общественное объединение “Белорусский союз предпринимателей” (БСП).

Он признался, что даже не знает, кто именно занимался разработкой новой редакции постановления. По его словам, Совет по развитию предпринимательства, который возглавляет первый зампред Совмина Николай Снопков, и является официальным партнером БСП, документ на стадии разработки также не получал.

“Создают сложности для бизнеса, руководствуясь благими намерениями”

В свою очередь Сергей Балыкин, председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства, также заявил, что они не были задействованы в разработке данного документа. По его словам, Совмин выпустив это постановление в новой редакции лишь “создает сложности для бизнеса, руководствуясь благими намерениями”.

Об этом же заявил и сопредседатель “Минского столичного союза предпринимателей и работодателей” (МССПиР) Виктор Маргелов. По его словам, о создании некой рабочей группы ему известно исключительно из сообщений СМИ.

“Нас не привлекали от слова “совсем”, и текст обновленного постановления мы увидели в день публикации. Насколько я знаю, другие бизнес-союзы тоже не участвовали в разработке нового текста постановления, хотя и было заявлено, что работа ведется с привлечением бизнес-сообщества”, - отметил Маргелов.

Его коллега Жанна Тарасевич, сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН) также увидела обновлённый вариант постановления только после официального опубликования.

“Хотя обсуждение этого документа на совместном заседании “Клуба директоров”, который проводили 1 марта бизнес-союзы с участием представителей Совмина, МАРТ, Минэкономики, было очень жарким. Тогда было высказано множество пожеланий от представителей как реального сектора, так и торговли”, - отметила она.

О том, что предложения бизнес-сообщества Совмином не были учтены, заявил и Александр Швец, возглавляющий Республиканский союз промышленников и предпринимателей.

Лишь руководитель Высшего координационного совета союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” Андрей Копыток дал положительную оценку изменениям, внесённым Совмином в прошлогоднее постановление.

По его словам, конфедерация получила рабочие материалы от МАРТ и других госорганов, после чего они были разосланы по регионам, и уже после получения предложений от региональных представительств их ( в устном и в письменном виде) отправили в межведомственную рабочую группу.

“Учтены, в частности, наши предложения по бонусам. От делового сообщества также пункт по согласованию цен (от 10 до 20% рентабельности) в облисполкомах”, - пояснил Копыток.

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