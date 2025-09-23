Польские яблоки нашли путь в Беларусь? Фермеры отчитались о неожиданных поставках

Опубликовано: 23.09.2025 14:19 , Обновлено: 23.09.2025

Польские СМИ сообщили, что экспорт польских яблок в Беларусь не прекратился, несмотря на закрытие Варшавой границы. Издание Sady24.pl сообщило, что литовские компании резко нарастили закупки в Польше.

Рост заказов из Литвы связан не с резким ростом потребления яблок в соседней с Беларусью стране. Это способ обойти пограничную блокаду Варшавы. Польские грузовики не могут въехать в Беларусь через Литву, а это значит, что литовские компании берут на себя транспортировку их в Беларусь, считают польские СМИ.

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Согласно данным издания, в то время, как польские транспортные компании терпят убытки, литовские выигрывают от нового торгового маршрута.

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[inf]Тем не менее, пока в белорусских торговых сетях польские яблоки встретить сложно. В ассортименте заявленные как белорусские и даже китайские. Цена колеблется от 4,20 за кг до 7,8 рубля.[/inf]

Совмин Беларуси периодически вводит эмбарго на ввоз яблок из Польши. Однако часто его и отменяет.

Ранее Telegraf.news писал, что объём экспорта польских яблок в августе этого года упал почти в 3,7 раза по сравнению с августом прошлого года. Причиной польские экспортёры назвали весенние заморозки, из-за которых в этом году увеличилось и количество яблок “более низкого качества”. Их поляки рассчитывали продать в том числе в Беларусь, которая по итогам прошлого месяца стала крупнейшим покупателем польских яблок.

Поляки приготовились продавать в Беларусь яблоки «более низкого качества»

Напомним, Совет министров Беларуси снял запрет на ввоз и продажу в Беларуси картошки, лука, капусты, яблок из “недружественных стран”, к которым относится и Польша, в мае этого года.

Отказ от эмбарго, объявленный на фоне весеннего недостатка фруктов в магазинах, в том числе на польские яблоки, в правительстве Беларуси описали как “ответ” на одобрение Европарламентом увеличения таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельхозпродукции и удобрений из Беларуси и демонстрацию “открытости, миролюбия, принципа добрососедства” Беларуси.