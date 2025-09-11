«Не нагоняйте панику» - Фермер объяснил, почему в магазинах нет дешёвого белорусского яблока и когда появятся

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Опубликовано: 11.09.2025 11:12 , Обновлено: 11.09.2025

Белорусский фермер, который занимается садоводством, объяснил, почему в начале сентября на полках белорусских магазинов непросто найти дешёвые яблоки местного производства. Он рассказал, когда ситуация изменится, а цены на этот главный для белорусов фрукт могут пойти вниз.

Мужчина выложил в TikTok видео со своего сада в Минской области, показав ещё не тронутый урожай яблок. По словам фермера, который называет себя “главным агрономом ТикТока”, в Беларуси выращивается слишком мало “сезонного яблока”, то есть ранних сортов. Именно поэтому, по словам специалиста, сейчас на прилавках белорусских магазинов в основном импорт - из Молдовы, Польши и других стран. Соответственно, и цены на импорт более высокие - от 5 до 8 рублей, что по нынешним меркам в среднем дороже эквадорских бананов.

“Страны более западные, более южные теперь поставляют то, что у них уже созрело, поэтому соответственно на свежее яблоко высокая цена. Яблоко с хранения уже закончилось а ранний сорт в Беларуси, такой как Гала,ещё не созрел”, - пояснил фермер особенности ценообразования в этом году.

По его словам, сейчас в Беларуси “никто не выращивает летние сорта”, а предпочтение фермеры отдают более поздним сортам - осенним и поздеосенним. Но и с ними в этом году есть нюанс - все сорта из-за поздних весенних возвратных заморозков созревают в этом году позже обычного. Если в прошлом году сбор урожая в своём саду фермер начинал уже 10 сентября, то в этом году яблоко к этому сроку оказалось ещё не готово. По его словам, сроки сдвинулись на несколько недель.

По мнению фермера, после того, как белорусские фермеры массово начнут уборку урожая яблок поздних сортов, цена на яблоко “естественным образом” упадёт. Произойдёт это, по его прогнозу, не раньше конца сентября - октября. При этом рассчитывать на сильно дешёвые яблоки, по мнению специалиста, не стоит, поскольку часть производителей, в частности, в Брестской и Гродненской областях, больше других пострадавших от возвратных заморозков, по словам фермера, в этом году просто “выпали” с рынка из-за “нулевого” урожая.

“Яблоко сейчас дорогое, но цена на него ещё немного снизится, плюс будет какое-то ценовое регулирование, поэтому не нагоняйте панику, всё будет окей”, - заявил фермер.

Кстати, в сервисах доставки популярных белорусских торговых сетей белорусские яблоки представлены в достаточном разнообразии, хотя цены, действительно, держатся в среднем в районе 5 рублей. Впрочем, в одной из сетей удалось найти белорусской яблоко позднелетнего сорта Коваленковское по цене в 3,17 рублей , а в другой - популярную у белорусов Галу по акционной цене в 4,29 рубля .





















О том, что массовая уборка яблок в Беларуси в этом году начнётся позже обычного - не раньше десятых чисел сентября - ранее, как уже рассказывал Telegraf.news, заявляли и другие фермеры. О том, что нынешний урожай вряд ли будет рекордным, в частности, заявил генеральный директор ассоциации «Белсадпитомник» Анатолий Коренько.

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Тем временем польские экспортёры яблок, также пострадавшие от весенних заморозков в этом году, рассчитывают увеличить резко сократившийся объём экспорта своих яблок в Беларусь и продать в страну в том числе и фрукты “более низкого качества”.

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