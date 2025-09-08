Опубликовано: 08.09.2025 08:52 , Обновлено: 08.09.2025

Белорусские фермеры рассказали о своих ожиданиях от сбора урожая яблок, который уже начался в некоторых регионах, а в других вот-вот стартует. Представители хозяйств из разных уголков Беларуси поделились своими наблюдениями и рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в этом году.

Генеральный директор ассоциации «Белсадпитомник» Анатолий Коренько предположил для «Сельской газеты», что урожай вряд ли будет рекордным. По его словам, массовая уборка начнётся не раньше десятых чисел сентября.

В Толочинском консервном заводе (Витебская область) в целом ожидают урожай лучше прошлогоднего — около 1200-1300 тонн против 759 тонн годом ранее. При этом начальник подразделения «Промышленное садоводство» Виктор Булыгин признал, что яблоки пострадали от заморозков. Так, сорт «алеся» урожая не даст совсем, а у других результат будет на 50% от возможного.

«На каждом дереве — от 5 до 50 яблок», — сказал он.

Глава фермерского хозяйства « Ветлов » из Молодечненского района оценил свой будущий урожай пессимистично.

«Отдачу ожидаем в 5 раз меньше, чем обычно, так как 7 раз за май наблюдались заморозки», — заявил он, добавив, что его яблоки пока «зелёные и мелковатые».

В слуцком ОАО « Подлесье-2003 » также готовятся к тому, что урожай будет хуже прошлогоднего. Здесь ожидают собрать около 400-500 тонн против тысячи тонн годом ранее. Главный агроном Николай Кононок сообщил, что закупочные цены выросли примерно на 80%, но и затраты хозяйств были большими. Если предприятие продаст весь свой урожай, оно сможет получить прибыль, заявил главный агроном.

На Могилёвщине в ООО « Арника-Агро » ситуацию тоже назвали сложной. Ведущий агроном Константин Бородаенко рассказал, что часть завязи удалось сохранить, но есть проблемы с качеством. По его словам, яблоки мельче, на нижних ветках плодов меньше. Тем не менее сбор ранних сортов там уже идёт, и результат считают нормальным, если не сравнивать его «с самым удачным 2023 годом».

Журналисты Telegraf.news сообщали, что в августе этого года экспорт польских яблок упал почти в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Польские экспортёры тоже связали это с весенними заморозками, которые привели к увеличению количества яблок «более низкого качества». Эти плоды они планировали продать, в частности, в Беларусь, которая в прошлом месяце стала главным покупателем польских яблок.

Поляки приготовились продавать в Беларусь яблоки «более низкого качества»