Поляки приготовились продавать в Беларусь яблоки «более низкого качества»

Опубликовано: 04.09.2025 09:27 , Обновлено: 04.09.2025

Объём экспорта польских яблок в августе этого года упал почти в 3,7 раза по сравнению с августом прошлого года. Причиной польские экспортёры назвали весенние заморозки, из-за которых в этом году увеличилось и количество яблок "более низкого качества". Их поляки рассчитывали продать в том числе в Беларусь, которая по итогам прошлого месяца стала крупнейшим покупателем польских яблок.

Согласно свежим данным Государственной инспекции по защите растений и семеноводству Польши (PIORiN), в этом августе польские фермеры экспортировали в общей сложности 1150 тонн яблок. В прошлом году, по данным специализированного польского портала Sad24, объём экспорта в августе был почтив 3,7 раза выше - 4200 тонн. Беларусь в августе стала для Польши главной точкой сбыта:

Беларусь – 655 тонн,

Казахстан – 100 тонн,

Косово – 20 тонн,

Монголия – 180 тонн,

Норвегия – 120 тонн,

Сербия – 40 тонн,

Украина – 35 тонн.

Причиной более низкого общего показателя экспорта польские эксперты назвали более позднее начало сезона сбора яблок в этом году из-за весенних заморозков, а также из-за дефицита яблок в самой Польше, возникшего летом по той же причине.

Польские фермеры рассчитывают на то, что льготные условия ввоза яблок в Беларусь будут действовать как минимум до конца календарного года. Это, по мнению польских специалистов, позволило бы достаточно благоприятно завершить не самый удачный для фермеров сезон-2025, несмотря на продолжающиеся сложности с экспортной логистикой и проведением крупных транзакций из-за отключения белорусских банков от международной банковской системы SWIFT.

“Это направление может повысить ликвидность осенней торговли. Возможно, удастся частично реализовать фрукты несколько более низкого качества, которых много после заморозков”, - написал портал Sad24.

Напомним, Совет министров Беларуси снял запрет на ввоз и продажу в Беларуси картошки, лука, капусты, яблок из “недружественных стран”, к которым относится и Польша, в мае этого года. Отказ от эмбарго, в том числе на польские яблоки, в правительстве Беларуси представили как “ответ” на одобрение Европарламентом увеличения таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельхозпродукции и удобрений из Беларуси и демонстрацию “открытости, миролюбия, принципа добрососедства” Беларуси.

Между тем, свободно вывозить яблоки из страны правительство Беларуси запретило с 1 сентября. Как ранее сообщил Telegraf.news, в конце августа Совмин официально вернул лицензирование на вывоз яблок.

Правительство Беларуси ограничило свободный экспорт яблок на 6 месяцев