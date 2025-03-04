Почём будут продавать берёзовый сок белорусские лесхозы в 2025 году? Некоторые уже утвердили цены

Опубликовано: 04.03.2025 09:36 , Обновлено: 04.03.2025

В начале марта белорусские лесхозы начали готовиться к традиционной заготовке березового сока. Несмотря на то, что пока погоды стоят не самые подходящие, специалисты предупреждают, что сокодвижение вот-вот начнётся, а значит самое время вооружаться пластиковой тарой и готовить кошелёк. Ведь далеко не каждый готов отправляться за соком в лес, а вот доехать до ближайшего лесничества по силам каждому. Журналисты Telegraf.news узнали цены на берёзовый сок урожая 2025 года.

В числе первых новые цены озвучил Слонимский лесхоз (Гродненская область). Он уже определил 5 точек реализации сока населению, которую пообещали открыть с началом сокозаготовки. Кроме того, в лесхозе сообщили, что приобрести свежий сок можно будет во всех лесничествах в местах сбора сока (такие условия продажи называют “франко-лесосека”, они подразумевают использование собственной тары покупателя).

Отпускные цены березового сока в этом году в Слонимском лесхозе озвучили следующие:

франко-лесосека - 0,25 рублей за 1 литр;

франко-склад лесничества - 0,32 рублей за 1 литр;

5-литровая ПЭТ-бутылка - 2,90 рубля (цена тары предприятия входит в цену).

Найти цены на официальных сайтах других белорусских лесхозов нам не удалось. В большинстве случаев информация указана как минимум прошлогодняя. Вероятно, обновлённую информацию по ценам в ближайшем к вам лесхозе можно будет узнать уже после официального старта сезона заготовки берёзового сока.

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В прошлом году цены в среднем по стране стартовали от 18-20 копеек за литр не месте сокозаготовки и от 0,36 копеек за литр на торговых площадках.

Напомним, что в Беларуси заготовка и сбор березового сока запрещена без разрешительных документов. За это можно получить штраф до 20 базовых величин, то есть до 840 рублей сегодня (для индивидуальных предпринимателей и юрлиц штрафы в разы больше - до 100 и до 500 базовых величин, соответственно). Как правило, во время активной сокозаготовки природоохрана устраивает тематические рейды в поисках нарушителей. Впрочем, схлопотать штраф можно и просто попавшись на одну из многочисленных “лесных фотоловушек”.

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Ранее, как рассказывал Telegraf.news, в лесхозах назвали самое подходящее время для сбора берёзового сока, а также основные правила заготовки, в том числе то, чего делать категорически нельзя.

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