Штраф до 1200 рублей. Минлесхоз рассказал белорусам, что нельзя делать при сборе березового сока

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Опубликовано: 31.03.2024 19:03 , Обновлено: 31.03.2024

С наступлением весны белорусы начали собирать в лесу березовый сок. Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение на своем сайте напомнило, как сделать это правильно, чтобы не получить штраф.

Как рассказали в лесхозе, самое подходящее время для сбора сока - с 10 до 18 часов, потому что рано утром и ночью его движение замедляется. Больше всего березового сока можно собрать в солнечную погоду, а в пасмурный или дождливый день его количество уменьшается в два раза.

Отверстия для заготовки древесных соков, в том числе и березового, надо сверлить буравом. Максимальное количество подсочных отверстий определяют в зависимости от диаметра дерева на высоте 35 — 50 сантиметров от уровня земли:

при диаметре 20 — 26 см — одно отверстие,

при диаметре 27 — 34 см — два,

при 35 — 40 см — три,

при диаметре больше 40 см — четыре отверстия.

Для стока березового сока следует использовать желоб, изготовленный из нержавеющего металла. После окончания заготовки древесного сока желоб надо снять, а отверстия закрыть деревянной пробкой и замазать садовым варом или смесью глины с известью или живицей. Все это делается для защиты древесины и предупреждения заболеваний деревьев.

Какие запреты при сборе березового сока

В могилевском лесхозе рассказали, что белорусам запрещено собирать древесные соки:

в населенных пунктах,

в дендрологических парках и ботанических садах,

в переданных под охрану местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, которые отнесены к видам, включенным в Красную книгу Беларуси,

в границах зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей,

на территории курортов и организаций здравоохранения,

в местах массового отдыха населения.

Кроме того, заготавливать древесные соки, в том числе березовый, нельзя в прибрежных полосах водных объектов и около полос отвода железных и автомобильных дорог, а также других транспортных путей.

На территории лесфонда заготовка (сбор) древесных соков разрешается на участках леса, которые определены для этих целей.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье 16.19 КоАП Беларуси. Это наложение штрафа:

на граждан - до 30 базовых величин ( 1200 белорусских рублей),

белорусских рублей), на индивидуального предпринимателя — до 100 базовых ( 4 тыс. рублей),

рублей), на юрлицо — до 500 базовых ( 20 тыс. рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал о трех рецептах полезных напитков на основе березового сока. Например, можно приготовить березовый квас с медом и изюмом.

Как белорусам закатать березовый сок? Узнали, какие полезные элементы входят в его состав и нашли 3 вкусных рецепта