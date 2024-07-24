"По спискам" - Беларусбанк предупредил, кто из молодых специалистов сможет получить кредит под 2,38%

Опубликовано: 24.07.2024 21:08 , Обновлено: 24.07.2024

Беларусбанк сообщил, что специальный кредит по ставке 2,38% для "некоторых молодых специалистов" (выпускники вузов и ссузов, которые отрабатывают обучение по распределению) будут выдавать по спискам от исполкомов. В банке пояснили, кто из молодых специалистов может получить кредит.

Так, его максимальный размер - 13,47 тыс. рублей, выдадут на пять лет. Погашать кредит и проценты за пользование нужно будет по истечении шести месяцев после заключения договора равными долями на протяжении всего периода.

Кредит выдадут под поручительство физлица. Его могут получить выпускники госучреждений образования, приступившие к работе, назначенные на государственную гражданскую или воинскую должность, должность начальствующего и рядового состава военизированных организаций:

в населенных пунктах не по месту жительства родителей,

расположенных в сельских населенных пунктах или в районах, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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В Беларусбанке отметили, что трудоустройство для выдачи кредита может быть как по распределению (перераспределению), направлению на работу, так и самостоятельным. Причем в последнем случае нужно обязательно трудоустроиться в течение шести месяцев после получения документа об образовании.

В организации дополнили, что льготные кредиты молодым специалистам предоставляют по спискам, которые утверждены районными и городскими исполкомами, администрациями районов в городах на основании письменных ходатайств организаций, где работают или же проходят службу выпускники.

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Среди преимуществ кредита в банке назвали льготную процентную ставку, возможность не предоставлять справку о доходах, “множество удобных способов погашения”.

[info_b]С пакетом необходимых для получения кредита документов можно ознакомиться на сайте Беларусбанка.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Национальный банк Беларуси в июле изменил расчетные величины стандартного риска (РВСР). И для юридических, и для физических лиц значения РВСР увеличили. От этого зависят процентные ставки в том числе по потребительским банковским кредитам.

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