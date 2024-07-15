Два банка предложили белорусам оплачивать "коммуналку" и покупки в рассрочку. Где пообещали всего 0,0001% годовых?

Опубликовано: 15.07.2024 15:12 , Обновлено: 15.07.2024

В государственном "Беларусбанке" запустили овердрафтный кредит для работников бюджетных и сельскохозяйственных организаций. Благодаря ему учителя, врачи, медсёстры, ветеринары и другие могут оформить кредит на максимальную сумму "в рамках платёжеспособности", но не менее 100 рублей. В то же время "ВТБ-Банк" изменил условия по карте рассрочки "Кстати". Теперь новые пользователи получат возможность увеличенного лимита до 1 тысячи белорусских рублей под 0,0001% годовых до 4 лет.

Так, в пресс-службе “Беларусбанка” сообщили: клиенты, которые получают зарплату на счёт от бюджетных и государственных организаций сельского хозяйства, могут оформить овердрафт на “выгодных условиях”. Процентная ставка по нему составляет 12,5%, а сам кредит предоставляется на 2 года. Также в банке отметили, что овердрафт погашается ежемесячно равными долями в течение 12 месяцев. При этом максимальная сумма лимита находится “в пределах платёжеспособности”, но не менее 100 рублей.

“Оформить заявку на овердрафт можно в отделении банка или дистанционно: на сайте банка, в Интернет-банкинге или приложении M-Belarusbank. При подаче заявки дистанционно кредитный договор заключается в электронном виде без посещения банка”, — подчеркнули в пресс-службе.

[info_b] Овердрафт — одна из форм кредитования, которая позволяет списывать с банковского счёта больше денег, чем на нём есть. Происходит это следующим образом. Банк устанавливает клиенту лимит овердрафта — максимальную сумму, на которую можно «уходить в минус». Когда деньги на счёте заканчиваются, человек может и дальше совершать платежи в пределах этого лимита. На потраченную сумму, в свою очередь, банк начисляет проценты.[/info_b]

В свою очередь клиентам “ВТБ-Банка” отныне доступен увеличенный лимит и срок по карте рассрочки “Кстати” — до 1 тысячи белорусских рублей под 0,0001% годовых до 4 лет. Рассрочка действует на все покупки, переводы и платежи в ЕРИП, в том числе за коммунальные услуги, связь и образование.

[info_b]Карта “Кстати” выпускается бесплатно в цифровом формате и привязывается к сервису Mir Pay. По ней можно совершать онлайн-платежи и переводы, оплачивать покупки в магазинах, а также без комиссии снимать наличные в банкоматах банка с технологией NFC. Операции проводятся на условиях рассрочки с ежемесячным платежом 10% от суммы задолженности.[/info_b]

“Оформить карту рассрочки “Кстати” можно в Интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank с быстрой регистрацией для новых клиентов. Для этого нужен только паспорт. Плата за обслуживание карты не начисляется при соблюдении простых критериев бесплатности или отсутствии движения средств по счёту”, — отметили в пресс-службе “ВТБ-Банка”.

Ранее Telegraf.news писал, что “Сбербанк” с 1 июля 2024 года не будут продлевать срок действия некоторых платёжных карт. Аналогичную меру пообещали ввести и в “Альфа-Банке” с 15 июля. Речь идёт о счетах белорусов, у кого на протяжении последних 6 месяцев отсутствовали какие-либо операции, а также о тех картах, у которых истёк срок действия.

Белорусские банки предупредили, что с 1 июля перестанут продлевать сроки платёжных карт. Кому бежать за новой?