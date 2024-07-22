На сколько вырастут проценты по кредитам? Нацбанк повысил расчётные величины стандартного риска

Опубликовано: 22.07.2024 18:09 , Обновлено: 22.07.2024

Национальный банк Беларуси в очередной раз повысил расчётные величины стандартного риска. Напомним, обычно это делают раз в три месяца, однако если условия финансового рынка того требуют, пересматривать значения могут и чаще. В последний раз их меняли в мае текущего года.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Нацбанка, до конца августа белорусские банки, устанавливая процентные ставки по кредитам (за исключением льготных), будут ориентироваться на следующие значения РВСР:

для юридических лиц – 12,50% годовых (раньше — 11,98%, прирост — 4,34%);

для физических лиц – 17,71% годовых (раньше — 17,22%, прирост — 2,85%).

[info_b]Напомним, расчётные величины стандартного риска определяют верхние границы для ставок по кредитам. Тот или иной белорусский банк вправе установить более высокие проценты, но в этом случае нужны дополнительные обоснования, а в его адрес выдвигаются требования по капиталу и по формированию резервов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в “Беларусбанке” запустили овердрафтный кредит для работников бюджетных и сельскохозяйственных организаций. Благодаря ему учителя, врачи, медсёстры, ветеринары и другие могут оформить кредит на максимальную сумму “в рамках платёжеспособности”, но не менее 100 рублей. В то же время “ВТБ-Банк” изменил условия по карте рассрочки “Кстати”. Теперь новые пользователи получат возможность увеличенного лимита до 1 тысячи белорусских рублей под 0,0001% годовых до 4 лет.

Два банка предложили белорусам оплачивать «коммуналку» и покупки в рассрочку. Где пообещали всего 0,0001% годовых?