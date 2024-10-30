Как белорусам законно не платить пеню за задолженность ЖКХ? Коммунальщики сами раскрыли инструкцию

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Опубликовано: 30.10.2024 12:02 , Обновлено: 30.10.2024

В официальном телеграм-канале ЖКХ Минска поделились, когда и как белорусы могут не платить набежавшую пеню за задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Для этого нужно сделать несколько шагов.

Во-первых, как рассказали специалисты, простить, то есть списать, пеню могут только если вы оплатили основной долг.

Далее нужно написать заявление (в произвольной форме) с просьбой списать пеню и указанием причины, по которой возникла задолженность. Его необходимо подать в ту организацию, которая начисляет платы за жилищно-коммунальные услуги. Это может быть:

расчетно-справочный центр по месту жительства;

товарищество собственников;

организация застройщиков;

другая организация.

Специалисты могут запросить у госорганов справки или документы о ваших доходах и имущественном положении, а также ваших членов семьи, которые с вами живут. Хотя эти документы можно представить и самим.

Решение о списании пени или об отказе должны принять в течение 45 календарных дней. В Минске этим занимаются в администрациях районов, согласованным с Минским горисполкомом.

В решении должен быть указан либо период, за который производится списание пени и ее сумма, либо основания для отказа.

К слову, решение об отказе можно обжаловать.

Ранее Telegraf.news писал, что в ЖКХ Минска ответили, какие вещи нельзя хранить в тамбурах многоэтажек. За нарушение грозит штраф до 20 базовых величин (до 800 рублей сегодня).

Штраф — до 800 рублей. В ЖКХ Минска ответили, почему нельзя хранить это в тамбурах многоэтажек