В Минске повысили расчетные цены ЖКХ на 13,6-20,5%

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Опубликовано: 31.10.2023 11:55 , Обновлено: 31.10.2023

Минский городской исполнительный комитет 31 октября опубликовал решение № 4350 от 19 октября 2023 года, которым установил планово-расчетные цены услуг ЖКХ на 2024 год.

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Отметим, что планово-расчетные цены не являются тарифами для населения. Их используют для возмещения затрат из бюджета коммунальным службам. Однако повышение этих цен обычно предшествует установлению новых тарифов для белорусов.

Таким образом, изменение цен в процентах всегда коррелирует с изменением тарифов. В других городах местные исполкомы утверждают такие же решения, но цены могут незначительно отличаться.

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Так, согласно документу, цены на услуги ЖКХ в 2024 году должны измениться следующим образом (по подсчетам MyFin.by):

Техобслуживание жилого дома вырастет на 13,6% (0,19 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения).

Плата за лифт вырастет на 18,75% (0,0855 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения).

Теплоснабжение и горячая вода вырастет на 12,9% (156,58 рубля за гигакалорию).

Холодная вода прибавит 18,6% (1,4799 рубля за кубометр).

Канализация вырастет на 13,5% (0,8731 рубля за кубометр).

Вывоз мусора в домах без мусоропровода вырос на 20,5% (10,9980 рубля за кубометр). С мусоропроводом — на 18,2% (13,1829 рубля за кубометр)

[info_b]Полностью с решением Мингорисполкома можно ознакомится по ссылке.[/info_b]

Напомним, в прошлом году повышение было менее существенным — примерно на 8-14%.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси за долги за жилищно-коммунальные услуги могут отключить воду и электричество, а по решению суда — даже выселить из квартиры. Однако это — крайняя мера. Судья Оксана Будовская из судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда рассказала, кто из белорусов может избежать выселения даже при существенном долге за ЖКХ.

В суде рассказали, кого из белорусов не выселят из квартиры даже за неуплату услуг ЖКХ