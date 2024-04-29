В ЕАБР назвали сферу белорусской экономики, в которой резко замедлился рост реальных зарплат

Опубликовано: 29.04.2024 11:29 , Обновлено: 29.04.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 29 апреля, опубликовали еженедельный отчёт, в котором рассказали о росте заработной платы в различных секторах белорусской экономики.

По мнению экспертов, рост заработной платы в Беларуси остается на высоком уровне и способствует “расширению потребительской активности населения”.

Аналитики заметили, что зарплата в марте выросла на 12,8%. При этом заработок в бюджетной сфере стал сопоставим со средними зарплатами по всей экономике (+12,3% ).

При этом в ЕАБР зафиксировали некоторое замедление роста реальных заработных плат в промышленности с 15,3% до 10,1%.

Ранее Белстат подсчитал, что в марте номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси стала 6,7% больше, чем в феврале.

Напомним, что ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал еженедельный макроэкономический обзор, в котором рассказал о причине роста уровня зарплат в Беларуси и пояснил, на что это будет влиять.

В ЕАБР рассказали, почему в Беларуси растут реальные зарплаты