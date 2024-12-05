Парламент принял закон о бюджете Беларуси на 2025 год с дефицитом почти 4,5 млрд рублей

Опубликовано: 05.12.2024 18:43 , Обновлено: 05.12.2024

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2025 год. По планам правительства, в будущем году бюджет будет исполнен с дефицитом почти в 4,5 млрд рублей.

Суммы доходов и расходов, озвученные Совмином на этапе обсуждения законопроекта, остались прежними: доходов запланировано на 45,835 млрд. рублей (на 8,1% больше, чем запланировано на 2024 год), расходов - на 50,295 млрд рублей (на 12% больше этого года).

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Василий Панасюк основными источниками налоговых доходов в 2025 году назвал следующие:

налог на добавленную стоимость,

акцизы,

налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

[info_b]Ранее Telegraf.news подробно расписал, какие общие суммы штрафов и налогов Совмин предложил собрать с белорусов в 2025 году, а также рассмотрел основные статьи расходов республиканского бюджета, запланированные на будущий год. Об этом можно почитать по ссылке.[/info_b]

По словам Панасюка, экономический рост в 2025 году государственные органы намерены добиваться главным образом за счёт:

повышения эффективности использования внешних и внутренних ресурсов,

сокращения региональных диспропорций.

При этом правительство пообещало сохранить “социальную направленность” расходов бюджета, а своим приоритетом назвало финансирование образования и здравоохранения, повышение качества жизни белорусов и поддержку многодетных семей.

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