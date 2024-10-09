В парламенте озвучили, какой курс доллара заложили в бюджет Беларуси на 2025 год

Опубликовано: 09.10.2024 15:37 , Обновлено: 09.10.2024

Каким будет курс доллара в Беларуси в 2025 году? Такой вопрос в среду, 9 октября, журналисты адресовали председателю Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам Василию Панасюку. Он озвучил цифру, которую заложили при формировании государственного бюджета на будущий год.

По словам депутата, средний курс доллара в 2025 году будет держаться в диапазоне 3,35-3,37 рубля, передало агентство Sputnik.

Между тем, сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара почти достиг годового максимума и составил 3,29 рубля. Одновременно с этим курс российского рубля, наоборот, опустился на минимум более чем за 11 месяцев, сообщил портал Banki24.by.

[info_b]По итогам торгов 9 октября были установлены следующие курсы иностранных валют:

доллар - 3,2909 рубля (+0,0057 рубля или +0,17%),

евро - 3,6446 рубля (+0,0253 рубля или +0,70%),

российский рубль - 3,4345 рубля (−0,0127 рубля или −0,37%),

китайский юань - 4,7308 рубля (+0,0285 рубля или +0,61%).[/info_b]

В начале недели финансовый аналитик Александр Шкут в интервью белорусскому порталу Office Life заявил, что сейчас белорусский рубль оказался “вблизи локальных годовых максимумов”, но существенное ослабление национальной валюты в ближайшей перспективе назвал “маловероятным”.

Укреплению рубля в ближайшее время, по словам специалиста, будет способствовать увеличение цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, из-за чего растут “нефтяные” доходы России, от валюты которой сильно зависит и белорусский рубль, а также решение российских властей в 25 раз увеличить продажи валюты на внутреннем рынке.

А вот на снижение курса белорусского рубля, по словам Шкута, может повлиять повышение реальных доходов белорусов и неуклонный рост реальных зарплат, в том числе, у бюджетников. Высокий потребительский спрос, в том числе на импортные товары и валюту, а также соответствующее расширение потребительского кредитования экономисты относят к верным проинфляционным факторам.

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Какие прогнозы по курсу валют на 2025 год в России?

Давать первые макроэкономические прогнозы по курсу валют на 2025 год уже начали и российские аналитики. Так, директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли ВАВТ Александр Кнобель в интервью “Известиям” заявил, что курс российского рубля, который сегодня держится на уровне 96 рублей за доллар, останется на этом же уровне в ближайшие несколько лет - не более 96,5 рубля в 2025 году, до 100 рублей - в 2026 году, до 103,2 рубля - в 2027.

Менее оптимистичные прогнозы дали эксперты российских “Ведомостей”. Они спрогнозировали повышение ключевой ставки Центробанка РФ - до 19-22% годовых и дальнейшее ослабление национальной валюты.

Так, в российском “Совкомбанке” средний курс доллара на 2025 год ожидают на уровне 101 российского рубля, а к четвертому кварталу спрогнозировали рост до 108 рублей. То есть, по их прогнозу за 2025 год российский рубль обесценится по отношению к доллару на 12,5% .

Впрочем, есть и, наоборот, более оптимистичные прогнозы. Например, специалисты управляющей компании “Альфа-капитал” убеждены, что в 2025 году доллар в России будет торговаться в диапазоне 85–90 рублей, то есть укрепится почти на 13%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом этого года Национальный банк Беларуси принял дополнительные меры по поддержанию ценовой и финансовой стабильности в стране. Для этого финансовый регулятор принял два решения в области денежно-кредитной политики, котоыре должны “придать дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики”.

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