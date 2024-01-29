От снятия денег до начисления money-back. 8 белорусских банков объявили об изменениях в феврале

Опубликовано: 29.01.2024 19:55 , Обновлено: 29.01.2024

Восемь белорусских банков на своих официальных сайтах объявили о разного рода изменениях в феврале. Одни пообещали уже с 1 февраля, как «РРБ-Банк» и «БСБ Банк». Другие – позже. Новации анонсировали разные: это и изменения в размере комиссии по операциям с карточками, и запуск нового периода накопления баллов за безналичные операции, и изменение условий начисления money-back, и другие.

«РРБ-Банк»

Банк сообщил, что с 1 февраля введет изменения в размере комиссии по операциям с карточками. Так, появятся ограничения на бесплатное снятие наличных денег по дебетовым карточкам Visa Platinum и Visa Infinite в белорусских рублях в устройствах других белорусских банков – 2000 и 15000 рублей (либо в другой валюте в эквиваленте) в месяц соответственно.

«БСБ Банк»

Банк объявил, что с 1 февраля запустит новый период накопления баллов за безналичные операции по карточкам «Моцная картка». «Накопленные баллы вы можете обменять на электронные купоны и сертификаты в каталоге бонусных предложений, – сообщили на сайте банка. – Все неиспользованные баллы будут списаны 1 февраля 2024 года, воспользуйтесь ими до обозначенной даты».

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«Технобанк»

Банк сообщил, что с 6 февраля введет изменения в размере комиссии за оформление или перевыпуск карточки OpenCard (в том числе второго и последующих «пластика»):

БЕЛКАРТ-Премиум (МИР) – 60 рублей;

Visa Classic – 100 рублей;

Visa Gold – 200 рублей;

БЕЛКАРТ-Премиум (МИР) – 350 рублей.

«Белгазпромбанк»

По информации банка, с 12 февраля появятся новшества для базовых счетов (на них перечисляют социальные выплаты, в том числе пособия на детей). «Актуализировано содержание заявления-анкеты на оформление банковской карточки, конкретизированы случаи, в которых клиенту необходимо лично обращаться в подразделения банка, установлен срок погашения клиентом задолженности перед банком», – сообщили на сайте банка.

«Банк БелВЭБ»

Банк сообщил, что с 15 февраля изменит условия начисления money-back в пакете услуг «Движение». «С указанной даты максимальная сумма money-back, подлежащая зачислению на счет за отчетный месяц, составит 50 рублей. Такая же максимальная сумма money-back будет действовать и для карт ДИВА», – уточнили на сайте банка. При этом размер money-back по другим категориям остался неизменным. Так, при расчетах в аптеках, магазинах оптики банк должен вернуть на счет 5% от суммы покупки, при расчетах по другим категориям товаров и услуг – 3%.

«Альфа Банк»

Банк уведомил, что с 16 февраля прекратит выпуск и перевыпуск карт Alfa Cyber. «Действующей картой Alfa Cyber можно продолжать пользоваться до истечения срока, указанного на пластике, но без бонусных предложений от партнеров», – уточнили в банке.

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«Сбер Банк»

Банк объявил, что с 17 февраля невозможно будет покупать подарочные сертификаты «21vek» через мобильный банкинг «СберБанк Онлайн», а с 23-го – оформлять подписки «Okko» в «СберБанк Онлайн».

«Банк ВТБ»

Банк предупредил клиентов, что с 19 февраля откорректирует примечания к тарифам за операции по картам физлиц. «В новой редакции уточняется формулировка, которая описывает правила расчета объема операций за отчетный период для активации „Лучшего курса“ и бесплатного обслуживания счета», – уточнили на сайте банка.

Ранее Телеграф писал, что Правление Национального банка Беларуси изменило полномочия небанковской кредитно-финансовой организации ”ЕРИП“. Из перечня банковских операций, разрешённых лицензией, исключили четыре операции и дополнили его двумя новыми пунктами.

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