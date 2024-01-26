На сколько подорожают кредиты для белорусов? Нацбанк третий месяц подряд повысил расчетные величины стандартного риска

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Опубликовано: 26.01.2024 08:47 , Обновлено: 26.01.2024

Национальный банк Беларуси 25 января сообщил об утверждении новых значений расчетных величин стандартного риска (РВСР), которые будут действовать с февраля 2024 года. Это значение, от которого зависят процентные ставки по некоторым банковским кредитам, финансовый регулятор Беларуси поднимает уже третий месяц подряд.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка, с 1 февраля 2024 года по новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных) предельная ставка составит:

для юридических лиц – 11,61% годовых (в январе было 11,26%);

для физических лиц – 16,63% годовых (в январе было 16,44%).

[info_b]Расчетные величины стандартного риска рассчитываются Нацбанком как минимум раз в три месяца. За основу берутся средние процентные ставки, установленные семью системно значимыми банками, за месяц, предшествующий месяцу расчета, по финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте из следующего перечня:

новые срочные отзывные банковские вклады (депозиты) физлиц;

новые срочные безотзывные банковские вклады (депозиты) физлиц (со сроком возврата от 1 до 6 месяцев включительно, от 6 месяцев до 1 года включительно, более 1 года);

новые кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам (за исключением льготных кредитов).[/info_b]

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