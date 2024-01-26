На сколько подорожают кредиты для белорусов? Нацбанк третий месяц подряд повысил расчетные величины стандартного риска
Национальный банк Беларуси 25 января сообщил об утверждении новых значений расчетных величин стандартного риска (РВСР), которые будут действовать с февраля 2024 года. Это значение, от которого зависят процентные ставки по некоторым банковским кредитам, финансовый регулятор Беларуси поднимает уже третий месяц подряд.
Как сообщили в пресс-службе Национального банка, с 1 февраля 2024 года по новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных) предельная ставка составит:
- для юридических лиц – 11,61% годовых (в январе было 11,26%);
- для физических лиц – 16,63% годовых (в январе было 16,44%).
[info_b]Расчетные величины стандартного риска рассчитываются Нацбанком как минимум раз в три месяца. За основу берутся средние процентные ставки, установленные семью системно значимыми банками, за месяц, предшествующий месяцу расчета, по финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте из следующего перечня:
- новые срочные отзывные банковские вклады (депозиты) физлиц;
- новые срочные безотзывные банковские вклады (депозиты) физлиц (со сроком возврата от 1 до 6 месяцев включительно, от 6 месяцев до 1 года включительно, более 1 года);
- новые кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам (за исключением льготных кредитов).[/info_b]
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