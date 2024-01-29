Нацбанк изменил полномочия ЕРИП. Какие банковские операции исключил?
Правление Национального банка Беларуси изменило полномочия небанковской кредитно-финансовой организации ”ЕРИП“. Из перечня банковских операций, разрешённых лицензией, исключили четыре операции и дополнили его двумя новыми пунктами.
Как пояснили в пресс-службе финансового регулятора, дополнения и изменения в специальное разрешение для ЕРИП, внесли 26 января 2024 года постановлением правления Нацбанка №27. Его привели в соответствие с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2023 года №282-З “Об изменении законов по вопросам банковской деятельности”.
В результате перечень банковских операций пополнился следующими операциями:
- “привлечение денежных средств юридических лиц, в том числе банков-респондентов, на счета”;
- “открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе банков-респондентов”.
Одновременно с этим через ЕРИП теперь нельзя будет осуществлять следующие банковские операции:
- привлекать на счета денежные средства юрлиц (за исключением банков-корреспондентов);
- открывать и вести банковские счета юрлиц (за исключением банков-корреспондентов);
- осуществлять доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;
- осуществлять финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
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