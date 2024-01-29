Нацбанк изменил полномочия ЕРИП. Какие банковские операции исключил?

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Опубликовано: 29.01.2024 15:51 , Обновлено: 29.01.2024

Правление Национального банка Беларуси изменило полномочия небанковской кредитно-финансовой организации ”ЕРИП“. Из перечня банковских операций, разрешённых лицензией, исключили четыре операции и дополнили его двумя новыми пунктами.

Как пояснили в пресс-службе финансового регулятора, дополнения и изменения в специальное разрешение для ЕРИП, внесли 26 января 2024 года постановлением правления Нацбанка №27. Его привели в соответствие с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2023 года №282-З “Об изменении законов по вопросам банковской деятельности”.

В результате перечень банковских операций пополнился следующими операциями:

“привлечение денежных средств юридических лиц, в том числе банков-респондентов, на счета”;

“открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе банков-респондентов”.

Одновременно с этим через ЕРИП теперь нельзя будет осуществлять следующие банковские операции:

привлекать на счета денежные средства юрлиц (за исключением банков-корреспондентов);

открывать и вести банковские счета юрлиц (за исключением банков-корреспондентов);

осуществлять доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;

осуществлять финансирование под уступку денежного требования (факторинг).

Ранее Телеграф сообщил, по каким признакам банки будут вычислять “подозрительные” платежи. После вступления в силу постановления №453 “О несанкционированных переводах денежных средств (электронных денег)” банки получили право блокировать такие операции.

В Нацбанке пояснили, какие платежи белорусов будут блокировать как «подозрительные»