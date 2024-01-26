В «Альфа-Банке» посоветовали белорусам ставить под сомнение видео от «начальников». Какие приказы могут лишить денег?

Опубликовано: 26.01.2024 10:13 , Обновлено: 26.01.2024

О новой уловке мошенников, которые пытаются выудить деньги со счетов белорусов, предупредил своих клиентов «Альфа-Банк». На сей раз хитрые проходимцы сделали расчет на страх сотрудников перед начальством. Как работает схема и как не попасться?

Злоумышленники создают поддельный аккаунт руководителя в любом мессенджере, и затем от его имени запрашивают информацию или просят выполнить поручение, сообщили в банке.

«Эти аккаунты могут выглядеть очень убедительно: с реальным ФИО и фото руководителя, взятого с корпоративного сайта или из соцсетей, – предупредили в «Альфа-Банке». – Нейросети сейчас позволяют подделать и, голос и видео, поэтому даже аудио- или видеосообщения следует ставить под сомнение».

В «Альфа-Банке» уточнили, что его сотрудникам известно минимум о трех сценариях, как ведут себя мошенники:

злоумышленник требует от сотрудника выполнить срочный перевод денег на какой-либо счет;

просит выслать информацию о каком-либо клиенте;

предупреждает о скором звонке «доверенного лица» (представителя акционера, правоохранительных органов и не только), после чего сотруднику звонят с инструкциями о срочном переводе денег или запросом на предоставление информации.

«Есть 4-й сценарий. Это доверительное управление от банка. А потом изменение договора в одностороннем порядке», – написал один из комментаторов.

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Вот еще два полезных для прочтения комментария под банковской публикацией:

«В Инстаграме кибержульё активизировалось, создают фальшивые аккаунты «Альфа-Банка» с фото, предлагают пройти опрос об услугах банка и получить подарок».

«Сегодня столкнулись с новой схемой. Звонят по месту работу в кадры или бухгалтерию, представляются сотрудниками налоговой инспекции и требуют скан паспорта конкретного человека».

Как поступать в таких случаях

«Будьте бдительны и при малейшем подозрении сделайте обратный звонок на мобильный или попросите продублировать поручение по почте», – порекомендовали в банке.

Ранее Телеграф писал, что два белорусских банка предупредили о новых приемах мошенников по выуживанию денег со счетов соотечественников. В одном случае просят принять участие в опросе, в другом – даже подделывают голоса близких родственников. Как уберечься?

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