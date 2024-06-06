От «повелителя льда» до «двигателя мышек». Нашли 7 необычных вакансий в Беларуси, о которых мало кто слышал

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Опубликовано: 06.06.2024 16:28 , Обновлено: 06.06.2024

Ищете работу, но устали от стандартных вакансий? В Беларуси появляются все более необычные предложения от работодателей. Мы собрали 7 самых интересных вариантов, которые точно вас удивят. Какую зарплату предложили "повелителю льда" и сколько пообещали за поедание на камеру?

Поиск работы – процесс нередко очень трудо- и эмоционально затратный. В большинстве случаев за ним стоит бесконечный мониторинг вакансий, создание резюме, которое потенциально может «зацепить», подготовка сопроводительных писем и… утомительное ожидание. Если повезёт, вас позовут на собеседование.

Относительно уверенно могут чувствовать себя те, кто подыскивает работу под свои конкретные «корочки». А если на предыдущем месте утомила рутина и хочется чего-нибудь этакого, с «изюминкой»? Посмотрели, что в последнее время предлагал популярный интернет-портал rabota.by.

Работа с прохладцей

В летний зной большинство из нас ищет спасительной прохлады. А есть такие люди, которые вообще не переносят жару. В таком случае эта вакансия была бы как раз для них. Развивающейся компании-производителю льда потребовался разнорабочий по его фасовке.

Помните фразу про то, что кролики – это не только ценный мех? Так вот, потенциальный работодатель так прямо и заявил: лёд – это полноценный ингредиент, как и другие составляющие коктейля. И ведь не поспоришь.

Чтобы попасть в этот самый «коктейль» (коллектив), надо быть ответственным и пунктуальным. В обязанности входит расфасовка льда по пакетам, упаковка и маркировка продукции. Претендовать на эту вакансию можно было соискателям без опыта работы.

Зарплата – от 1500 до 1750 рублей в месяц на руки, как указывал работодатель. Судя по тому, что эта позиция «растаяла» как лёд под летним солнцем, желающие нашлись быстро.

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Поесть на камеру

В продолжение «пищевой» темы. Недавно искали народного блогера, который может выразить своё мнение о сетах на ежегодном фестивале на площадке фудмолла одного из столичных торгово-развлекательных центров.

Какие были требования к кандидату? Он должен:

любить вкусно поесть;

ценить качественную еду и подачу блюд;

активно пользоваться Instagram;

уметь снимать видео, фото;

владеть соответствующими редакторами.

И, немаловажно, любить высказывать своё мнение и делиться отзывами в социальных сетях.

Тестовое задание было простым: требовалось заказать один из сетов фестиваля, снять обзор. Хоть уровень дохода на эту вакансию не указывался, её «слопали» довольно быстро. И, наверное, с отменным аппетитом. Блогеры-дегустаторы – они такие.

«За чей счёт банкет?»

К месту припомнить крылатую фразу из культовой советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию». Эта вакансия для тех, кто решил стать банкетным менеджером.

Зарплату пообещали от 1500 до 5000 рублей на руки. Но… Хоть в вакансии и указали, что ждут претендентов без опыта в этой сфере, далее ненавязчиво сообщили, что приветствуется прошлое официанта. А всё потому, что соискателю предстоит заниматься составлением банкетного меню, организацией и управлением работой персонала, контролем за работой кухни и официантов. Кстати, обязательно и наличие личного автомобиля.

А ещё предстоит работа с документацией, закупкой продуктов. Кандидата ждут любопытного, общительного, целеустремлённого, отзывчивого, умеющего работать в коллективе. Взамен кроме высокой заработной платы обещают новые знакомства с интересными людьми и полный соцпакет.

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В погоне за просрочкой

И в завершение «продовольственной» темы. Многие из нас возмущаются, когда сталкиваются при посещении торговых объектов с просроченными продуктами. Кто-то в такой ситуации тихо выругается на кухне, а кто-то вернется «качать права». Так вот, есть шанс официально стать на сторону обиженных. Для этого можно устроиться работать сотрудником по выявлению просроченных товаров в магазинах.

На руки пообещали зарплату в размере от 1100 до 1600 рублей. Условия труда, как уверяет наниматель, хорошие. Работа — разъездная, но машина предоставляется.

И хотя опять же наличие опыта работы для претендента на вакансию необязательно, далее красноречиво отметили: в прошлом нужно иметь время, проведённое в торговле и знать сроки годности продукции. Что ж, вполне логично.

Из требований к кандидату – желание работать в команде и обучаемость.

За запахом костра

Для тех, кому не сидится на месте (ну лето же!), можно рассмотреть вариант подработки на выходные дни, которую можно совмещать с основной работой. Её предложил быстро растущий проект в сфере детского и семейного отдыха.

На вакансию инструкторов пригласили опытных походников со стажем 3-6 лет, готовых водить детей и взрослых в одно- двухдневные походы (пешие, водные). Важно иметь:

хорошую физическую подготовку;

туристический опыт в разжигании костра,

приготовлении на нём пищи;

опыт в установке палаток;

управлении байдаркой;

и другое.

Большой плюс – наличие машины, поскольку работа имеет разъездной характер.

Кроме прочего соискатели должны быть коммуникабельными, стрессоустойчивыми, уметь работать в условиях многозадачности, создавать безопасную среду и действовать в нестандартных ситуациях с уверенностью в своих силах.

Уровень дохода на эту вакансию не указан: оплата сдельная, за поход. Но, кажется, любители активного образа жизни и сами готовы будут доплатить за любимое времяпрепровождение в хорошей компании.

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Нажиматель кнопок

Забегая вперед, сразу отметим, что речь идёт всего лишь о вакансии специалиста по поддержке/оператора контакт-центра. Тут стоит оценить в первую очередь креативность работодателя, который приглашает на работу «Нажимателя кнопок/Смотрителя в монитор/Двигателя мышек».

И это сработало, вакансию просматривало множество соискателей. Но, судя по тому, что она была в доступе достаточно долго, между смешным и серьёзным, очевидно есть большая разница.

Крупнейшая IT-компания за 1250-1600 рублей до вычета налогов искала ответственных и целеустремлённых кандидатов, которые помогут пользователям, курьерам и водителям решать разнообразные вопросы в чате и по телефону.

Там предлагали удалённую работу за компьютером со входящим потоком, поэтому обязательным условием было наличие компьютера или ноутбука. График – утренние, вечерние, ночные смены, индивидуальный график. Обучение оплачивается (плюс тренинги). И хотя первоначальный опыт не требовался, работа, как видно, предстояла серьёзная.

Приобщиться к творчеству

Что мы всё о насущном, а как же прекрасное? Без опыта работы соискателей приглашали сборщиком-упаковщиком на производство подарков, где можно было попробовать себя в этой роли в том числе и студентам.

За зарплату в 1000-1400 рублей надо было собирать бумажные гирлянды, заниматься упаковкой в подарочные коробки, проводить проверку на брак, стикеровку, предпродажную подготовку. Оплата предлагалась сдельная: при обычном темпе работы стоимость часа составляла 6-8 рублей. Бонус: молодой коллектив, чай, музыка…

В качестве подработки можно было рассмотреть и вакансию сотрудника по розливу акриловых красок в миниатюрные баночки, которые идут в комплекте с картинами по номерам. Надо было упаковывать и стикеровать продукцию. На руки обещали 800-880 рублей. Процесс несложный, но важно учесть, что работа – монотонная. Об этом честно предупредил работодатель. В качестве бонуса не запрещали хоть весь день слушать музыку и подкасты, главное — качественно и быстро выполнять свои обязанности. Ну и кто сказал, что это не творческая работа?

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Ранее Telegraf.news писал, что Белорусский металлургический завод, что находится в Жлобине Гомельской области, 5 июня опубликовал более 200 вакансий: на предприятие требуются как простые рабочие, так и сотрудники с высшим образованием. В большинстве своём опыт не нужен или он просто не указан. Зарплаты самые разные: кому-то пообещали платить 800 рублей, а кому-то — сразу 4000.

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